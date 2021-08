'Todo es mentira' ha vuelto a vivir un momento cargado de tensión. Marta Flich se enfrentó este miércoles a Javier Nart después de que comparase las agresiones machistas con un intento de atraco de vivió en Bruselas mientras hablaban del caso de Gloria Santiago, vicepresidenta del Parlamento balear, que denunció el acoso que sufrió cuando estaba haciendo el Camino de Santiago: "A ti no te atracan por ser hombre, a nosotras sí nos acosan por ser mujeres".

Javier Nart compara una agresión sexual con un intento de atraco en Bruselas.



Marta Flich lo pone es su sitio y el cuñao se marcha del programa ofendidito. 🙃 pic.twitter.com/5keVqsyrLQ — AsilVestraOಠ (@Asil_Vestra0) 11 de agosto de 2021

"Pues entonces un Guardia Civil cada 500 metros", contestó el eurodiputado. "No. Vamos a tener que cambiar la educación para educar a las personas en feminismo para que se nos respete y haya una igualdad absoluta. ¡Es que ya está bien! ¡Es que se crea un falso debate y una equidistancia que no es correcta!”, dijo contundentemente la presentadora.

El tertuliano continuó con el enfrentamiento asegurando que parecía que había una seguridad "para mujeres y otra para seres humanos", algo que indignó aún más a Marta Flich, que recibió el apoyo y el agradecimiento de Carolina Bescansa, la otra colaboradora presente en el plató: "No, Javier. Te equivocas. Las estadísticas y las denuncias lo dicen bien claro, ¡Fin! ¡No te lo voy a permitir porque es mentira!".

Después de preguntar si solo se podía hablar a gusto de la conductora del espacio, en mitad de una pausa publicitaria, Nart decidió levantarse de su silla y marcharse del plató de 'Todo es mentira'. "Javier Nart ha decidido irse. Respetamos su decisión, pero en este programa no vamos a permitir una equidistancia entre que te roben la cartera y que te asesinen por ser mujer. No se puede negar la violencia machista", aseguró Marta Flich.

No es la primera vez que ambos protagonizan un enfrentamiento dialéctico en 'Todo es mentira'. El pasado mes de junio, Marta Flich plantó cara a Javier Nart por cuestionar el término "violencia de género" en el programa de Cuatro: "Estamos hablando de una situación que no es siquiera educacional. Esto no es una cuestión ideológica de lanzarse unos a otros, en mi mandato murieron tantas y en el tuyo murieron cuantas".