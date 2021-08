En el último programa de 'Family Feud: la batalla de los famosos', emitido este viernes 6 de agosto en Antena 3, uno de los equipos estaba integrado por concursantes de la primera edición de 'Operación triunfo', entre los que se encontraba Rosa López.

En la prueba de 'La ronda doble', los cantantes tenían que contestar a una pregunta muy concreta '¿Qué cosas hacía tu ex que no hace tu actual pareja?'. La respuesta se daba por válida si esta se encontraba entre las más comunes, y tras los fallos de Natalia y Soraya Arénelas le llegó el turno a López.

La también representante de España en el 'Festival de Eurovisión' respondió el sexo, aunque posteriormente quiso matizar sus palabras: "Cuando es el primer amor, todo es más pasional y hay más sexo". Entonces Nuria Roca, presentadora del formato, quiso meter el dedo en la llaga: '¿Tú dices que tu ex?', a lo que la cantante respondió rápidamente: "¡No, no lo digo! Estoy muy contenta".

Sin embargo, este momento contó con la intervención de Bustamante, que trató de ayudar a su compañera de edición: "A mí no me mires. Eso ha salido de ti. Su ex era guía turístico de Cuenca. Entonces yo creo que va un poco por ahí la cosa". A esto, la andaluza ha añadido: "Claro, si es que los primeros amores...Hay más pasión, luego ya todo es un poco más calmado".

Después de este divertido momento, la presentadora preguntó a Rosa si quería marcar 'hacer el amor' como respuesta. Ha sido entonces cuando la cantante ha aprovechado para zanjar el tema: "Sí, sí, el sexo. Pero en mi caso no, ¿eh?". Finalmente, la opción ha resultado ser válida.