La polémica victoria de Olga Moreno en 'Supervivientes 2021' ha generado un gran revuelo en redes sociales. Sin embargo, los espectadores no son los únicos que han manifestado su opinión, sino que ya son varios los rostros que han reaccionado a la victoria de la mujer de Antonio David Flores. Una de ellas ha sido Carlota Corredera, quien en los últimos meses ha sido una de las máximas defensoras de Rocía Carrasco y se ha alzado como abanderada del feminismo en contra de la violencia machista.

Si bien es cierto que la presentadora no ha opinado como tal de la victoria de Moreno en el concurso, sí ha dejado entrever que no está de acuerdo con ciertas actitudes que tuvieron durante el transcurso de la final. "Hoy y siempre, te abrazo fuerte Rocío Carrasco. No estás sola, no estáis solas. Yo sí te creo", ha publicado en sus redes sociales acompañada de una foto en que se la ve abrazada a Carrasco.

Este apoyo se produce después de que el hijo de Rocío Carrasco, David Flores, apareciera en pantalla justo después de que Olga se proclamara ganadora para decirle que "eres la mejor persona que he conocido en mi vida", en un acto que muchos han tachado de violencia vicaria.

Sin embargo, esta no era la primera vez que Carlota daba su opinión sobre Olga Moreno. Unas horas antes de que se celebrara la final, en 'Sálvame', la presentadora lanzó un dardo contra la concursante, afirmando que ella "ha sido colaboradora necesaria en parte del dolor de Rocío Carrasco".

No obstante, no ha sido la única que ha mostrado su apoyo a Carrasco. Su amiga Belen Ro, comentó en 'Socialité' que "Olga ha ganado gracias a Rocío Carrasco porque el victimismo vende mucho y porque al final somos un país machista y no hemos avanzado absolutamente nada". A estas palabras, María Patiño quiso recalcar la importancia de saber perder pero también la importancia de "saber ganar sin hacer daño". En una línea similar se encuentra Carmen Borrego, asegurando también que "ha vuelto a ganar en este país el machismo". Más metafórica ha sido Alba Carrillo, quien ha hecho una comparativa con los clásicos de Disney: "Por primera vez, la madrastra mala ha acabado venciendo".