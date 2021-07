Iñaki López encara su recta final como presentador de 'LaSexta Noche', un hecho que ha provocado que ya empiece a despedirse de algunos colaboradores que durante tantos años le han acompañado cada noche de sábado. Por este motivo, el periodista ha querido despedirse en su penúltimo programa de Miguel Ángel Revilla y Cristina Almeida.

El presidente de Cantabria es una habitual en el plató del programa, por ello, el presentador ha querido mostrarle su agradecimiento: "Te quiero dar las gracias por estos nueve años. Espero que no solo sigas asistiendo a este programa sino también a 'Más vale tarde' el año que viene. Ya te llamaré".

A estas palabras, quiso responder rápidamente el cántabro: "¿Sabes lo más importante de estos nueve años? Lo más importante, a parte de que hemos defendido las causas justas, es que creo que somos amigos tú y yo". Unas declaraciones que el vasco no dudo en confirmar: "Lo somos, no te quepa duda, Miguel Ángel. Ya nos daremos un abrazo".

El presentador también ha aprovechado para despedirse de Cristina Almeida, con quien ha compartido innumerables noches. Es por esto, que Almeida quiso contar una anécdota: "Cuando me operaron de la rodilla me pusieron en casa un ascensor que cuando quiere se estropea", a lo que López añadió: "Y nos metimos los dos y se paró. Tuvimos que bajar por la escalera de emergencia".

Entre risas, Iñaki reconoció que no le importaría tener un romance con la abogada si no tuvieran edades tan dispares, algo con lo que bromeó en base a la anécdota anterior: "Fue un momento íntimo durante 10 o 15 minutos muy apasionantes". Sin embargo, la exdiputado añadió en tono jocoso: "Sí, pero no dio tiempo a nada porque el ascensor mide uno por uno y no teníamos mucha movilidad".