"Es el sitio donde pagan, por eso viene". Así de tajante se mostró Gema López después de conocerse el fichaje de Rocío Carrasco por 'Sálvame'. La nueva defensora de la audiencia debutó el miércoles en el programa de Telecinco, pero además de estrenar su sección, también mantuvo un tenso cara a cara con la que ha sido una de las tertulianas más críticas con ella.

Después de que Gema pareciera no comprender los motivos por los que Rocío había dado todos los detalles sobre la paliza que sufrió por parte de su hija, la nueva colaboradora del programa respondió de forma tajante: "Esa era la verdad. No es la verdad de Rocío Carrasco, es la verdad de una sentencia judicial".

"He contado una realidad necesaria para que se entienda una situación injusta. Esa fue, como dije en el documental, su obra maestra. Sin contar eso, no se entendía", apuntó en referencia a Antonio David. Unas explicaciones que siguieron sin convencer a Gema: "Para contar tu verdad, has antepuesto tu verdad al daño colateral".

"Los pasos que he dado eran los necesarios para poder vivir y dejar de malvivir", insistió Rocío mientras la tensión en plató iba en aumento: "A la primera que le duele contarlo y a la primera que le duele ver lo que veo es a mí. Es absurdo pensar lo contrario". No obstante, la periodista se mantuvo en sus trece: "Al final, la venda que tenían tus hijos se les ha quitado mediáticamente y con un altavoz enorme como este".

Fue en ese momento cuando Rocío no pudo evitar derrumbarse. "¿Y no crees que me hubiera gustado hacerlo de otra forma?", preguntó entre lágrimas antes de zanjar: "Me hubiese encantado que la venda no existiera, no tener que quitársela y que nada de esto hubiera ocurrido. Pero las cosas son como son, muy a mi pesar".