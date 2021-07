Movistar+ ha anunciado la puesta en marcha de su nueva ficción original, que contará con un reparto encabezado por Javier Cámara. Se trata de 'Rapa', una serie de suspense que cuenta con el mismo equipo creativo de 'Hierro', la aclamada producción protagoniza por Candela Peña.

La serie, creada por Pepe Coira y Fran Araújo, contará con seis episodios de 50 minutos y comenzará su rodaje en Galicia -en las localidades de Cedeira y Ferrol- en septiembre. Dirigida por Jorge Coira y con Alfonso Blanco (Portocabo) en la producción ejecutiva, su estreno está previsto para 2022.

Thank you for watching

La trama de 'Rapa' arranca con el asesinato de la alcaldesa de un pueblo gallego, lo que dará pie a una investigación del crimen, siendo Tomás, el personaje interpretado por Javier Cámara ('Sentimental', 'Vota Juan', 'Vamos Juan'), el único testigo de los hechos.

A Capelada. Una tierra antigua, de altos acantilados sobre el mar, donde los caballos viven libres. Salvo un día: el de la rapa das bestas. La rapa es una tradición que sintetiza lo bello y lo salvaje de un territorio por lo general tranquilo, pero que va a ser escenario de un crimen. Buscar al asesino de Amparo Seoane, la alcaldesa de la localidad, será el objetivo común de Tomás –profesor frustrado– y Maite, una sargento de la guardia civil. Y se convertirá en algo más: una buena razón para vivir.