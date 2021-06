Ángel Martín se hace viral en Twitter cada mañana con su informativo matinal para ahorrar tiempo, vídeos que sube a sus redes sociales haciendo un resumen de las noticias más destacadas del día. Sin embargo, el cómico ha dejado a un lado su tono humorístico habitual para dirigirse a las cadenas de televisión por la noticia del día.

"Como he trabajado en la tele, el informativo de hoy quiero usarlo solo para una cosa: son niñas, ¿vale? Son niñas", ha comenzado diciendo. "No convirtáis esto en un campeonato por ver quién puede contar los detalles más sórdidos o consigue las fotos y los vídeos más emotivos para que su audiencia llore más que la del otro. No camufléis morbo bajo el rótulo "investigación" o "última hora"", expresa.

El cómico también se dirige a los medios digitales: "No busquéis clickbait para meter una publi antes de ver el vídeo que hayáis montado. No hagáis eso". "Si vais a tratar el tema tratadlo siendo totalmente conscientes de que cada palabra, cada vídeo o cada imagen que decidáis que vais a usar casi seguro va a ser un disparo al corazón de la familia que la acaba de perder".

Martín concluye su vídeo visiblemente emocionado: "Poneos en su lugar y tratad el tema como si la cría que ya no está fuese la vuestra, ¿vale?".