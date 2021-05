La novena edición de 'Masterchef' ha regresado a La 1 de TVE, marcada por la visita de la Terremoto de Alcorcón y la tensa expulsión de Vero, que se convirtió en la cuarta aspirante en abandonar el concurso. El susto de la noche lo dio el mallorquín Toni, que acabó en el hospital por un feo corte en el dedo.

Las legumbres fueron las protagonistas del cocinado de la primera prueba. Guadalupe Fiñana, Aurelia Matellán y José Catalán, ganadora y aspirantes del especial ‘MasterChef Abuelos’, fueron los encargados de elegir con cuál de las 30 variedades de legumbres disponibles en el súper del programa cocinaba cada aspirante. Tras 75 minutos de cocinado, el jurado junto con los exaspirantes ha decidido que los mejores de la prueba fueron Arnau, con una cazuela de campo, y Ofelia, que elaboró una ensalada de lentejas.

Tras esta elección, ambos tuvieron la oportunidad de luchar por el pin de la inmunidad, aunque con un invitado dispuesto a quitarles tal privilegio. Las cocinas recibieron la visita de Gonzalo Miró y Florentino Fernández. En ese momento, el jurado se retiró para poder hacer una cata a ciegas y mientras el primero se quedó a cargo de supervisar el cocinado, Flo se puso manos a la obra para tratar de arrebatar a los actuales concursantes el pin de la inmunidad, una labor que consiguió después de que Pepe, Samanta y Jordi le otorgaran la puntuación más alta.

Susto en la prueba de exteriores

En la prueba de exteriores, viajaron hasta la estación de esquí de San Isidro, en León, donde los concursantes tuvieron que cocinar a dos grados bajo cero para un total de 200 comensales. El equipo azul lo han formado Vero, Alicia, María, Dani, Meri y Arnau. El equipo rojo lo han compuesto Amelicious, Ofelia, Fran, Jiaping, Pepe y Toni.

Justo durante el cocinado en esta prueba, el mallorquín se cortó en un dedo. Fue Jordi quien comunicó a la capitana Ofelia que debían competir con un concursante menos. "Toni se ha cortado lo suficiente como cauterizar esa herida en un hospital". Los concursantes lejos de angustiarse, decidieron darlo todo para demostrar su valía y alzarse con la victoria. Y lo consiguieron.

Toni quiso agradecer en sus redes sociales el trato recibido en el hospital de León y alabó el trabajo de su equipo que, a pesar de estar en desventaja, consiguió hacerse con la victoria. "Sois muy grandes".

Increíble el trato recibido por todo el personal sanitario tanto en la estación como en mi llegada al hospital de #León! Gente maravillosa a la que quiero visitar si o si!



Mil gracias..#masterchef9#MasterChef — Toni MasterChef 9 (@ToniMChef9) 11 de mayo de 2021

Tenso enfrentamiento entre Jordi Cruz y Vero

La Terremoto de Alcorcón irrumpió en las cocinas de Masterchef para animar el último tramo del programa. Confesó estar "muy nerviosa" e ilusionada por su vuelta a los fogones aunque solo fuera de visita. La recibieron entusiasmados los delantales negros que, de reojo, miraban las cuatro neveras que habían aparecido en el plató y que, según explicaron los jueces, pertenecían figuradamente a Jordi, Pepe, Samantha y la Terremoto.

Ofelia asignó un frigorífico a cada uno de los aspirantes que tuvieron que cocinar con los ingredientes que había dentro. La que se llevó la peor parte fue Vero. La guardia civil presentó un bacalao que había cocinado "500 veces" con anterioridad y que no gustó nada al jurado.

Vero no acogió nada bien las críticas del jurado y provocó un tenso enfrentamiento con Jordi Cruz. El chef le reprochó la "mala cara" que puso mientras escuchaba las opiniones sobre su plato y la concursante le espetó: "¿Es que no te gusta mi cara?". Un sorprendido y disgustado Cruz le respondió: "No te ha quedado bien. Hay cuatro sabores en el plato: anchoa, almejas, queso y bacalao. ¿Alguien puede casarlos? Sí, alguien con mucho talento. En tu caso, no has sabido casarlo", zanjó el catalán.

Finalmente, Vero se convirtió en la cuarta expulsada del concurso.