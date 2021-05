La emotiva reaparición de Carles Francino ante los micrófonos de la SER tras superar el Covid ha llegado esta tarde hasta el plató de 'Sálvame', donde se ha podido ver a una Lydia Lozano muy afectada. La periodista todavía tiene muy reciente la pérdida de su hermano Jorge, que murió hace menos de dos meses a causa de la enfermedad. Al escuchar el relato del locutor, no ha podido evitar derrumbarse en directo.

Según ha explicado Carlota Corredera a la vuelta del vídeo, Lydia abandonó el plató tras escuchar el nombre de la Fundación Jiménez Diaz, donde estuvo ingresado su hermano. Minutos después, la colaboradora ha regresado a su silla entre lágrimas y ha hablado de los duros momentos que atraviesa su familia. En cuanto a su madre, ha afirmado que está recibiendo "ayuda médica".

"Es insuperable. No quiero que me vea así", ha dicho Lydia con la voz entrecortada, recibiendo el apoyo de sus compañeros. "Es lo que le ha pasado a Carles, que es joven y deportista", ha comentado la tertuliana, que por otro lado, ha compartido su indignación por las imágenes que tuvieron lugar durante la noche que finalizó el estado de alarma: "Cuando ves a gente sin mascarilla y celebrando... ¿Qué estamos celebrando? No hay nada que celebrar".

"Los enfermeros me siguen llamando para ver cómo está mi madre. Están todos con psiquiatras, hay bajas por depresión horrorosas. Y luego nos ven por las ventanas haciendo el imbécil", ha lamentado Lydia. Unas palabras que han estado apoyadas por Carlota Corredera: "Solo podemos hacer llamamientos a la responsabilidad individual. Nuestro apoyo y gratitud infinita a los sanitarios".