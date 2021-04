La novena edición de 'Masterchef' dijo adiós a uno de los concursantes más queridos por la audiencia. Después de emocionar con su dura historia personal, José María abandonó entre lágrimas las cocinas del talent culinario tras realizar un plato de pollo con varios fallos importantes. El mallorquín Toni, con un plato de codorniz "insípido", rozó la expulsión.

El programa 200 del talent culinario arrancó con los aspirantes cocinando de forma libre un rape. Eso sí, contaron con los consejos de Ángel León, un chef con tres estrellas Michelín; y Alaska y Mario Vaquerizo ejercieron como jueces especiales con voz pero, como es habitual en el programa, sin voto. Pepe, Samantha y Jordi determinaron, tras la cata, que los platos de María, Meri, Amelicious y Vero fueron los mejores.

La prueba de exteriores llevó a los concursantes hasta la Fundación Banco de Alimentos, una de las organizaciones benéficas más importantes de España y que celebra este año su 25 aniversario, y contó con dos invitados muy especiales: Antonio Orozco y Fernando Romay.

Los aspirantes tuvieron que preparar 140 raciones de un menú solidario y para ello se dividieron en dos equipos que, por primera vez en la historia del programa, estuvieron capitaneados por chefs profesionales: Álvaro Castellanos e Iván Morales.

El mallorquín y sus compañeros de equipo -José María, Ofelia, Jiaping, María y Alicia – perdieron la prueba y tuvieron que colgarse los delantales negros. De vuelta al plató, les esperaba una vitrina con 32 aves diferentes y los aspirantes tenían que identifcar el mayor número de ellas para salvarse. Arnau logró poner nombre correctamente a dos y consiguió su pase a la galería.

Los demás se enfrentaron al reto cocinando el ave que habían identificado y con un tiempo asignado, que variaba entre los 40 y los 20 minutos para prepararlo. La ganadora de Masterchef 8, Ana Iglesias, e Higinio Gómez, el pollero de las estrellas Michelín y encargado de abstecer hasta a 200 restaurantes de toda España, les brindaron algunos consejos.

El plato de Toni, una pechuga de codorniz “insípida, sosa y con la patata cruda”, fue uno de los tres peores , junto con los de Jose María y Jiaping.

Finalmente, el segundo expulsado de la noche fue el joven José María. "Me destrozas el corazón. Somos un jurado estricto, que más allá de los que sintamos, nuestra obligación es evaluar con criterio y tu plato ha sido el peor. Dicho esto, te tenemos aprecio y no lo has tenido fácil. Por poco que pueda te ayudar yo, Pepe, Samantha o la dirección del programa, ten claro que te lo vamos a poner encima de la mesa con todo el cariño y el corazón para que tires hacia adelante feliz como te mereces", le dijo Jordi Cruz a José María en su despedida.

El joven, muy emocionado, aseguró que se llevaba muchas cosas del programa. "La ayuda que me han ofrecido los jueces la pienso aprovechar porque a mí me gusta la cocina y yo me quiero dedicar a esto en el día de mañana. Para mí, esto era el impulso".

Además, el aspirante de Badajoz aseguró que formar parte de la familia de 'Masterchef' es "un sueño cumplido": "Siempre me ha pasado todo malo en la vida y este programa me ha hecho ver que tan malo no soy cuando he conquistado a tres jueces, al público y a un equipo entero de un espacio maravilloso".