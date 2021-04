El estreno de la novena edición de 'Masterchef' también estuvo marcado por una historia de superación que emocionó a muchas personas. José María, uno de los nuevos aspirantes del talent culinario de TVE, se derrumbó durante la fase final del casting al hablar de la complicada vida que ha tenido a sus 18 años: "Me he criado con mi abuela. A mi padre no le conozco y mi madre es toxicómana".

"Mi madre es mi abuela porque es la que me ha dado la vida. Es más, a ella le debo el mundo entero. Actualmente, cocino para mí porque no vivo ya con ella. Tiene principio de Alzheimer y no la puedo cuidar porque estudio en Badajoz", le aseguró José María al jurado del talent culinario de TVE.

"Tú sabes la lección que nos estás dando a nosotros que a veces nos quejamos. Eres un luchador". Increíble todo lo que ha pasado con solo 18 años. ¡Se lo merece Jose María! https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/BbIvYRGIwe — MasterChef (@MasterChef_es) 13 de abril de 2021

Posteriormente, al ser preguntado por Pepe Rodríguez, José María se vino abajo al hablar de sus hermanas: "La pequeña murió cuando tenía 9 meses en un accidente de tráfico. Tengo otra, pero no vivo con ella".

"Vivo solo y voy tirando hacia adelante. Estudio y me pago el piso yo solo. Por eso quiero entrar en 'Masterchef' porque, aparte de que soy fan, he escuchado y he visto que te abre puertas. Necesito tanto un cambio de aires y esto no lo podría pagar ni con todos los millones del mundo", afirmó el concursante.