'Masterchef' regresa esta noche, a las 22:10 horas, a La 1 de TVE con una novena edición en la que Samantha Vallejo-Nágera seguirá formando parte de su jurado. La chef volverá a juzgar a los aspirantes del talent culinario junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz con la intención de buscar al nuevo mejor chef anónimo de España. YOTELE habla con Samantha Vallejo-Nágera sobre la nueva temporada de 'Masterchef', entre otros temas como las críticas que ha recibido de las redes sociales.

¡Exclusiva! ESTRENO de #MasterChef 9 este MARTES 13 de abril a las 22.10H en @La1_tve. Mira todo lo que te espera en este vídeo resumen 🔥 pic.twitter.com/9psy6x78xp — MasterChef (@MasterChef_es) 8 de abril de 2021

-¿Cómo se presenta esta novena edición de MasterChef?

-Esta edición es normal, los concursantes son normales. Molan mucho, son muy cocineros, luchadores y competitivos. La franja de edad es bastante reducida, no es muy amplia, es bastante homogénea. Somos televisión y hacemos espectáculo, gastronómicamente hablando es bastante fácil que gustemos, ya que en España la gente se ve reflejada en ello.

-¿Con quién te lo pasas mejor? ¿Con celebrities o con los anónimos?

-A mí los anónimos me encantan, ellos se quieren dedicar a la hostelería y eso se nota. Ahora que estamos acabando de grabar el de anónimos estoy deseando saber quién va a participar en el Celebrity. También me gustan los niños, este año me lo he pasado genial en el de los pequeños. Estoy encantada con todas las ediciones, lo disfruto muchísimo.

-En la edición de abuelos, que no estuviste como jurado, ¿la viste en tu casa?

-Claro, siempre veo 'MasterChef' en casa con mi marido. La edición de abuelos me encantó, surgió así que no estuviera en esa edición, no pude, pero me gustó mucho verlo sin saber lo que pasaría, pedí que no me dijeran lo que iba a pasar y lo vi al ritmo de los espectadores por primera vez.

-¿Cómo es tu relación con Jordi y Pepe?

-Somos muy complementarios los 3, es lo bueno. Jordi tiene sus estrellas, Pepe con su gracia popular española maravillosa y yo que soy de catering, de cocina tradicional casera, es decir, yo no soy de cocina de alta cocina. La cocina es muy amplia y hay que entender que hay gente para todo.

-¿Cómo llevas las críticas? Últimamente te has visto envuelta en varias, como la de tu hijo hace unos meses.

-Si yo de verdad me sintiera atacada por estas cosas… Todo el mundo sabe que fue una cosa que dije sin querer, totalmente verbal, que pedí perdón porque no era mi intención. Las críticas me sentarán mal cuando alguien me ataque con sinceridad. La gente desgraciadamente en España opina siempre negativamente detrás de un perfil social anónimo y luego les cuesta decir las cosas a la cara. Al que no le guste que no me siga. Hay mucha gente que está agradecida por la naturalidad con la que hablo, por ejemplo, del síndrome de down y del día a día de mi hijo. Nunca he querido hacer daño a nadie.

-¿Sueles leer lo que dicen sobre ti en las redes sociales?

-Normalmente no, porque no leo mucho lo que me pone la gente. Cuando se creó la polémica, por ejemplo, me enteré porque me lo dijo alguien cuando ya se había liado parda. Estamos grabando casi todo el día y luego trabajo… estoy muy ocupada y no tengo mucho tiempo para ello.

-Este año el casting tiene mucha presencia de mujeres, ¿cómo ves la importancia de que las mujeres tengan su papel relevante en el programa?

-Me parece genial que estemos los hombres y las mujeres por igual en todos lados, ni lo uno ni lo otro. Que las mujeres tengan presencia, claramente me parece perfecto. La mujer tiene que ser valorada tal y como es, somos luchadoras. Es un año muy femenino.