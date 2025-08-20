Escorca, tesoros y paisajes del pueblo más pequeño de Mallorca
En plena Serra de Tramuntana se encuentra el municipio de Escorca, el más pequeño de Mallorca, que cuenta con cerca de 200 habitantes
Escorca, municipio situado al norte de la Serra de Tramuntana -declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO- se encuentra un pequeño municipio cuyos encantos lo han convertido en uno de los pueblos más atractivos de Mallorca.
Sus 140 km² de extensión y sus menos de 200 habitantes permanentes son el escenario de algunos de los paisajes más espectaculares de Mallorca, así como varias rutas y excursiones que permiten descubrir sus espacios con más encanto, que son muchos.
El Santuario de Lluc
El Santuario de Lluc es el centro espiritual de Mallorca y a su alrededor se concetra el mayor número de habitantes del municipio. Fundado en el siglo XIII, es una de las visitas obligatorias para cualquiera que visite Escorca. Punto final de la marcha del Güell a Lluc a Peu -peregrinaje de 48 kilómetros que se realiza el mes de agosto desde Palma hasta el Santuario - y de la Pujada a Lluc a Peu de la Part Forana, cuenta también con un espectacular jardín botánico situado a unos 500 metros de altura sobre el mar, y ofrece unas vistas espectaculares del litoral mallorquín en medio de la naturaleza salvaje de la Serra de Tramuntana.
Cómo llegar a Escorca
Desde Palma, puede accederse al municipio en coche, a través de la ruta que se dirige hacia Lluc, sobre unas carreteras que atraviesan la Serra de Tramuntana, ofreciendo durante el trayecto unas bellas vistas. También puede llegarse desde Sóller, y, aunque el trayecto es más largo, recorre un camino que bordea los dos embalses de la isla; el Gorg Blau y Cúber.
En transporte público, el trayecto se inicia desde la Estació Intermodal, y realiza la mencionada ruta que atraviesa Sóller y los embalses. Debe cogerse el bus número 204, que circula hasta Sóller. Ahí, se realiza un transbordo al autobús 231 dirección Alcúdia, que realiza una parada en Escorca. La duración aproximada del trayecto es de dos horas.
Excursiones únicas
Desde Escorca, y realizando una ruta de unas cuatro horas, puede llegarse al Torrent de Pareis, uno de los lugares más bonitos y únicos de la isla. Al lado, Sa Calobra, una pequeña cala situada entre altas paredes de roca que se junta directamente con el mar abierto, ofreciendo una experiencia única.
También puede realizarse una excursión al Puig de Massanella, situado al sur del municipio, que ofrecerá vistas increíbles del interior de la Serra, así como del Puig Major, el pico más alto de la isla (1445 metros).
Vistas espectaculares
Cerca de Escorca se encuentran los dos únicos embalses de Mallorca: Cúber y el Gorg Blau. En el trayecto hasta ellos, y una vez en sus aledaños, pueden disfrutarse unas increíbles vistas de los mismos.
También se puede acudir al Mirador de s'Entrefoc, ubicado en la carretera desde el municipio hacia los embalses, desde el que se puede ver el mar entre las montañas y disfrutar del bonito paisaje de la Serra.
