Si te gustan las motos de agua y quieres disfrutarlas siempre que quieras, quédate y te contamos cómo hacerlo

AVISO IMPORTANTE ⚠️ Solo apto para amantes del mar, la aventura y la adrenalina como motor de vida. ¿Te atreves?

Dicen que el tiempo es lo único que no puedes recuperar una vez pasa, pero ¿te han hablado sobre cómo invertirlo bien? Seguro que últimamente has notado que cada vez pasa más y más rápido, y cada minuto, se hace más fugaz. Estamos en la edad de evitar que el tiempo se detenga haciendo que pase cada vez más deprisa, pero ¿cómo? Disfrutando al máximo de cada actividad, compañía y sonrisa que le dediques. Porque, lo realmente importante es acumular momentos y no cosas, como una puesta de sol desde el mar encima de una moto de agua.

Y tú, ¿cómo inviertes tu tiempo?

Más que un club, Palma Jetski es un estilo de vida que está situado en Port Calanova. Mallorca se ha convertido en el paraíso de sus residentes y amantes del sol y el mar que buscan nuevas aventuras. La isla paradisiaca del Mediterráneo ofrece en sí misma una experiencia única y mágica para todo aquel que busque nuevos lugares por descubrir y Palma Jetski, tiene el club perfecto para ellos.

En Palma Jetski Club podrás explorar cada cala y cada rincón a través de sus aguas cristalinas y transparentes de manera exclusiva gracias a que, es el primer club dse miembros de motos de agua jetski en Mallorca y, su filosofía no es otra que ofrecer un servicio personalizado para satisfacer las necesidades de los miembros más exigentes; priorizandoasí la experiencia de los amantes de las motos de agua y de su lugar de residencia de la mejor manera. Despreocupate de tener en propiedad una moto de agua y diviértete sin limites con la experiencia al completo desde el club. ¡Te contamos cómo!

Hay maneras de divertirse y después está Palma JEtski / Tomás Moya

Experiencia Jetski en Mallorca

El club de miembros de Palma Jetski hará que tu estancia en la isla sea única e inolvidable. Deja a un lado la idea de tener una moto de agua en propiedad y los gastos que supone su amarre, seguro y mantenimiento. Sal a descubrir la isla en moto de agua siempre que quieras y sin compromiso de ser propietario. Porque elegir el club de Palma Jetski es optar por la mejor experiencia de todas las actividades acuáticas en Mallorca desde el mar. Además, no tendrás que hacerte cargo de nada, solo de disfrutar la experiencia como si fuese la última, sin límite de tiempo ni cargos adicionales. El club se hace cargo de la preparación, limpieza, mantenimiento, reparaciones, seguro y amarre, tú solo encárgate de que tu paso por el club de miembros de Palma Jetski sea increíble.

Salidas ilimitadas Eventos VIP Descuentos sin fin en actividades náuticas de Port Calanova Acceso al parking privado, vestuario e instalaciones Motos de agua nuevas y de última generación

Te proponemos el plan perfecto para descubrir la isla de Mallorca

Descubre Mallorca en un solo día con Palma Jetski y disfruta de sus experiencias

Salir en moto de agua desde Port Calanova y navegar a lo largo de la costa de Mallorca, disfrutando de las vistas del mar Mediterráneo y de los lugares más bonitos de Palma, para acabar en la escondida Cala Major o Illetes.

Elige la mejor terraza con vistas de Mallorca y disfruta de una comida frente al mar Mediterráneo y sus aguas cristalinas, sumérgete en ellas y descubre la belleza de su interior.

No te vayas sin despedirte de la excursión Jetski en Palma de Mallorca a lo grande: viendo la puesta de sol desde un lugar mágico como es la Sierra de Tramuntana, en Sa Calobra, donde, desde la falda de su rocoso acantilado, albergarán los mejores recuerdos que tendrás de la isla de Mallorca encima de una moto de agua.

Descubre los beneficios de ser miembro de Palma Jetski:

Informacion sobre Members Club:

¿Dónde está Palma Jetski?

Los 4 rincones de Mallorca que no te puedes perder

Caló des Moro, pequeña y tranquila, con aguas turquesas y rodeada de acantilados.

Caló des Moro es la cala perfecta para atracar las motos de agua de Palma Jetski y disfrutar de sus aguas cristalinas / Archivo

Playa de Formentor, extensa y de arena dorada bañada por aguas cristalinas y rodeada de montañas.

Playa de Formentor, Mallorca, donde el color de su agua rodiada de un bosque verde hacen magia / Archivo

Es Trenc es la playa paradisíaca de arena blanca y aguas transparentes que parece sacada de la gran pantalla.

Fauna y belleza desde el mar en Es Trenc / Archivo

Cala Figuera, pintoresca y tranquila, perfecta para nadar y disfrutar de la naturaleza que esconde Mallorca.

La costa mediterránea de Mallorca rodeada del agua turquesa de Cala Figuera / Archivo

¿Te atreves a vivir aventuras de verdad?

Para conocer más sobre el club y cómo funcionan todas sus actividades, puedes ponerte en contacto con Palma Jetski Club para probar sus motos de agua y recibir atención personalizada, envía un correo a info@palmajetski.com, llamando al +34 663 77 36 48 o visitando su página web www.palmajetski.com.