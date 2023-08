Cómo navegar sin titulación y otros tips de utilidad para principiantes

¿Estás pensando en alquilar una de esas lanchitas que no requieren titulación? A que tú también tienes un montón de dudas... Pues sí, y no me extraña. Parece fácil, y lo es, pero hay que ir sabiendo una serie de cosas para tener una buena experiencia. ¿Empezamos?

