El verano ya está aquí y en Mallorca es sinónimo de fiesta. Numerosos pueblos celebran estos días sus fiestas patronales, en cuyos programa se incluyen algunas de las celebraciones más divertidas y multitudinarias.

Las fiestas populares han recobrado fuerza en los últimos años, y especialmente con la recuperación de la normalidad tras la pandemia en 2022. Os proponemos un recorrido por algunas de las más participativas: de los Moros i Cristians de Pollença a la Correguda en Roba Interior de Bunyola pasando por el Much de Sineu, las fiestas de Sant Agustí (el Cosso) de Felanitx o las fiestas del Vermar de Binissalem y de Canamunt i Canavall de Palma.

La Patrona de Pollença: Moros i Cristians

La fiesta de la Patrona de Pollença se celebran a principios de agosto. La conmemoración de la invasión corsaria en 1550 ha dado lugar a la fiesta de los Moros i Cristians. El acto central se inicia a las cinco de la madrugada de día 2 de agosto con la Alborada y continúa con la misa en honor a la Mare de Déu dels Àngels y el baile de los cossiers, entre otros actos.

El Much de Sineu

Días después, las celebraciones se trasladan a Sineu, donde el 14 de agosto se celebra una de las fiestas más concurridas de los últimos años: el Much. Creada a partir de varias rondalles del pueblo, lo que empezó como una pequeña fiesta local se ha convertido en un evento multitudinario que cada año esperan con impaciencia miles de sineuers y visitantes. El Much bajará otra vez desde el Puig de Reig tras la invocación de los participantes. Una comida, el encuentro del Much y la Muca y otras sorpresas llenarán Sineu en una combinación de tradición y multitud de nuevos elementos festivos que han convertido la Mucada en una cita imprescindible de las fiestas veraniegas de los pueblos de la isla.

Sant Agustí de Felanitx: el Cosso

A finales de agosto, Felanitx se convierte en el centro festivo de la isla. Cada día 28 de ese mes, la resurrección de la Quica, emblema de la fiesta, marca el inicio de la celebración de El Cosso, enmarcada en las fiestas de Sant Agustí, aunque no institucionalizada. El Cosso es la peña más antigua y numerosa de Felanitx. Creada en 1984, los participantes en la fiesta visten camisa blanca (cada año se diseña una) y pañuelo rojo en el cuello, lo que recuerda a los Sanfermines. La fiesta se inicia a primera hora de la mañana con la concentración de sus integrantes, que durante todo el día recorren las calles del pueblo. Frente a la iglesia, se celebra uno de los actos centrales: la Resurrección de la Quica, una parodia de los actos litúrgicos con una gallina disecada que es colocada en lo alto de un palo como si fuese un estandarte. Posteriormente, tras la misa, se celebra un pregón y el acto más multitudinario, el paso de las autoridades bajo un palio, también parodia de la costumbre franquista.

Fiestas del Vermar en Binissalem

Las fiestas del Vermar son unas de las más antiguas de España de estas características. Centrada en los famosos vinos de la zona -hoy declarados DO Binissalem- el pueblo se llena actividades como la bendición del mosto joven (el último domingo de septiembre) o el famoso y multitudinario 'Sopar a la fresca' de fideus de Vermar, el plato típico. También se celebra la festa dels Trepitjadors y una batalla de uvas que congrega a miles de jóvenes.

Correguda en Roba Interior de Bunyola

Una de las últimas en llegar pero ya consolidada como cita imprescindible, la Correguda en Roba Interior de Bunyola, que se celebra en el marco de las fiestas de Sant Mateu, en septiembre, se ha convertido en una cita ineludible para miles de personas que participan en ella… ¡o se dedican a mirar! Creada por un grupo de jóvenes del pueblo, con el paso de los años ha ido incorporando nuevas actividades, como un pregón que se celebra antes de la carrera o un pasacalles anunciando la fiesta, entre otros.

Canamunt i Canavall de Palma

No solo la Part Forana acoge grandes fiestas del verano mallorquín. También Palma, de la mano de Orgull Llonguet, se ha sumado a las grandes celebraciones populares con una batalla de agua entre los barrios de Canamunt y Canavall para rememorar de forma festiva los conflictos de banderías vividos en el siglo XVII entre los bandos encabezados por dos sectores de la nobleza mallorquina.