Con la familia, amigos, en pareja o solo. Los planes para este fin de semana en Mallorca están hechos para todos los perfiles y todos los gustos.

Desde obras de teatro familiares, de humor, exposiciones y cuentacuentos. Para disfrutar de los planes culturales de la isla, te recomendamos estos cinco:

Concierto de Andrés Calamaro

Andrés Calamaro vuelve a la isla después de ocho años con su último trabajo discográfico Dios los Cría, compuesto de versiones de canciones emblemáticas de su repertorio con la colaboración de otros conocidos artistas.

El concierto tendrá lugar este sábado 21 en la Sala Magna del Auditorium de Palma por un precio de entre 45 y 75 euros.

Obra de teatro Cocoué

Esta obra de teatro narra el viaje de Cocoué, un muñeco que conocerá a curiosos personajes que le harán sentir cosas que nunca había experimentado.

El sábado 21 de mayo se representará como parte del Festival Internacional de Teatre de Teresetes 2022 en el Teatre Municipal Catalina Valls a las 11:00 horas.

Está indicada para un público familiar y el precio es de 5 euros por entrada.

I am still alive de Raquel Friera

I am still alive es una reinterpretación de la mítica performance con el mismo nombre del artista conceptual japonés On Kawara.

Esta versión de Raquel Fiera está formada por 24 postales en las que figura la frase "Aún estoy viva" en diferentes idiomas que le envían mujeres con las que mantiene un vínculo afectivo importante, pero con las que ha ido perdiendo en contacto. La obra cuenta con un trasfondo relacionado con la violencia de género y hacen pensar en todas las que ya no pueden pronunciar estas palabras.

La exposición podrá verse en el Casal Solleric hasta el 31 de julio de forma gratuita.

Wangari i els arbres de la pau

La Biblioteca del Coll d'en Rabassa ofrecerá un cuentacuentos gratuito el 21 de mayo a las 11:30 para niños mayores de 4 años.

Este sábado también ha organizado un mercadillo de segunda mano en la Torre d'en Pau de 9 a 14 horas.

Obra de teatro Bravura

Con motivo de la 24ª edición del Festival Internacional de Teatre de Teresetes 2022, el Teatre Municipal Zesc Forteza acoge la obra de teatro Bravura.

Esta es una pieza de circo-teatro, proyección y títeres que hablará, desde una mirada contemporánea, sobre Teseo y el Minotauro.

Se llevará a cabo el sábado 21 de mayo a las 20:15 horas por un precio de cinco euros por entrada y la edad recomendada es para mayores de 12 años.