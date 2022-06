No sé qué manía les han cogido a nuestros gobernantes de cerrar Chiringuitos de toda la vida en Mallorca, su obsesión es enfermiza y preocupante. Si me dijeras que tienen toda la costa en prefecto estado de revista, pero podría enumérales un sinfín de sitios que son de titularidad pública y tienen absolutamente abandonados, sucios… Por eso no entiendo que teniendo la misma ley que Ibiza, allí este lleno de chiringuitos, beach clubs… y aquí estén con esta obsesión, que me pregunto ¿será por otro motivo que no conocemos? No lo sabremos pero desde este espacio decimos ¡SÍ AL CHIRINGUITO!

LA MARINA (Arenal): El año pasado ya les hablé de este Beach Club, pero este año va a dar que hablar, los primeros famosos que han pisado la isla ya se han dejado ver en La Marina. Un oasis, en pleno Arenal, donde pasar el día, comer, cenar… tomarse algo en un buen ambiente, una carta variada desde tapas, hasta arroces deliciosos o sushi… Unos mojitos escandalosos; todo ello con las mejores sesiones de Dj’s que van pasando por su cabina. IMPRESCINDIBLE. LAS SIRENAS (Arenal): Un clásico que nunca falla, por eso, año tras año, siempre está lleno día a día. Al timón del barco el gran Manolo, la carta clásica pero bien ejecutada, ya que se parte del mejor producto fresco. Sus arroces son pecado seguro. Si no lo conocen deben ir a probarlo. ES CALO DE SANT ANTONI (Arenal): Esos espacios que sin ninguna pretensión son los lugares con más duende que puede haber. Un espacio ideal para ir a ver la puesta del sol, con un mojito en la mano. Una de las más bonitas de la Bahía de Palma. No se lo pierdan. UM BEACH CHAMBAO (Portals): Un nuevo espacio en Puerto Portals, situado en primera línea del mar, donde se ubicaba antiguamente La Caleta, increíble lugar “boho chic”, donde se conjuga unas vistas increíbles, buena gastronomía y un buen ambiente. ROCAMAR (Puerto Andratx): Uno de los restaurantes que siempre hay que tener en cuenta cuando hablamos de buena restauración en la Isla. Mejor ubicación imposible, frente al mar con un buen ambiente y con una nueva experiencia gastronómica, bajo la batuta de Pep Calafell su “savoir faire” hace que sea todo un conjunto ideal para disfrutar de una buena experiencia no solo para el paladar, sino para todo el conjunto de los sentidos. Ya que el calor aprieta, estas palabras de esta edición hemos querido que sean ya refrescantes y mirando el mar. ¡Esperamos que les gusten!