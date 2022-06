Hoy, indignación. Mucha indignación. En la portada de La Vanguardia, en una foto, salen tres mujeres sonriendo. Parecen que están encantadas de conocerse. ¿De qué deben reírse? ¿Qué les hace gracia de la situación? Estas tres mujeres son empleadas de nuestro estado. Una es la dimisionaria jefa del CNI, otra es la ministra de Defensa de nuestro gobierno, la tercera es la nueva directora, recién nombrada, del CNI. Después del fiasco que hemos vivido estos días con nuestro Servicio de Inteligencia, ríen. Y nosotros los ciudadanos qué podemos pensar ante lo que vemos. La ministra dice: ‘Nada va ha cambiar en el CNI’.

No me queda más remedio que soslayar mi indignación, ¡hay que poder vivir! Voy a cocinar. Un arte, éste el de la cocina −como digo muchas veces− que aplaca a los espíritus inquietos y que permite desarrollar una creatividad amable y práctica. Al mediodía vienen veinte a comer. Montaré unas mesas a la italiana en el jardín, bajo ‘els lledoners’. Mantel blanco, vajilla de barro, unas flores primaverales en el centro de las mesas y sillas de tijera, de madera. Van a traer cosas: tabbule, ensaladas varias, cocas y quiches. Yo me encargo del plato principal. Quieren que repita mis deliciosas hamburguesas, hechas a la plancha, al momento. Mis hamburguesas, como todos los platos, tienen su truco: carne de vacuno de primera, unos 150 g por comensal. Por cada kilo de carne necesitamos dos huevos, un pimiento verde de freír (mediano), media cebolla blanca, una cucharadita de nuez moscada y otra de pimienta negra, un buen chorro de salsa Perrins y otro de jerez seco, y sal.

Primero se corta la cebolla muy pequeña (mirepoix) y se mete en un bol con agua durante dos horas en el frigorífico. Se corta, también, el pimiento muy pequeño (mirepoix) y se reserva. Después se mezcla la carne picada con los huevos enteros, el pimiento, la cebolla y demás ingredientes y se da forma a las hamburguesas. Luego, se cocinan en una plancha muy muy caliente a gusto del comensal. Si se quiere se puede añadir una fina capa de panceta crujiente. ¡Tienen mucho éxito!

Estos días he comenzado a leer ‘Guerra y Paz’. Una lectura pendiente desde hace mil años. ¡Me está gustando mucho! Tolstói era un gran observador, sabía observar el alma de sus personajes. Estoy al principio, en la recepción en casa de Anna Pávlovna Scherer. Annette (así le gusta que la llamen) platica con el príncipe Vasili. Hablan de política. Es la época en que Bonaparte domina Europa y la dama defiende con vehemencia al emperador Alejandro: ‘Solo Rusia debe salvar a Europa. Nuestro bienhechor conoce su alta misión y le será fiel: solo en eso confío… ¿En quién podemos confiar? Inglaterra con su espíritu comercial no comprenderá ni podrá comprender nunca la sublime altura moral del emperador Alejandro… Prusia a declarado ya que Bonaparte es invencible y que nada puede hacer Europa entera contra él… Cette fameuse neutralité prussiene , ce n’est qu’un piège…’ y, así, sigue contándonos Tolstói su historia. Tengo, algo así, como 1.800 páginas por delante. ¡Espero que sean tan interesantes y divertidas como las de esta primera parte!