Desfer maletes amb la il·lusió d’iniciar unes vacances i trobar-se amb una benvinguda molt especial i amb molt de sabor. Cadascun dels turistes que opten per llogar un habitatge vacacional per a passar uns dies de descans a l’illa descobreixen sobre la taula, en la cuina o en el rebedor amb una botella d’un dels cellers de Vi de la Terra de Mallorca i un fullet explicatiu sobre la història, la tradició i les característiques del vi i el celler protagonista.

Aquesta campanya de promoció, que es va iniciar l’any passat, és fruit d’una convocatòria de subvencions per Esdeveniments i Projectes de Promoció de l’Economia Local, el Petit Comerç i el Producte de Mallorca que va llançar el Consell de Mallorca amb l’objectiu de fomentar projectes d’iniciativa pública i privada d’interès públic.

Juntament amb l’empresa gestora de lloguer vacacional, Homerti, i precisament amb la finalitat de donar a conèixer els vins de l’IGP entre els turistes que visiten l’illa, va néixer aquesta acció que ha resultat molt satisfactòria. En paraules del CEO de l’empresa, Joan Serra, iniciatives conjuntes com aquesta “ajuden a promocionar i donar a conèixer entre els visitants de tot el món l’excel·lent qualitat del vi mallorquí. El fet que quan els turistes arriben al seu allotjament de lloguer vacacional i es troben amb una botella de Vi de la Terra perquè la puguin degustar i tota la informació sobre tots els cellers que hi ha prop d’on es troben allotjats, permetrà una major connexió entre els cellers i els turistes de lloguer vacacional”.

En la mateixa línia es pronuncia Joan Font, director insular de Promoció Econòmica del Consell de Mallorca. “El sector vitivinícola a Mallorca és cada vegada més important com reclam turístic. Ja pensem en ell com un motor econòmic imprescindible. Guanyar potencials compradors internacionals gràcies al fet que puguin conèixer el nostre vi a través d’aquestes iniciatives és fantàstic. Perquè parlem d’un turista amb un cert poder adquisitiu, que tastarà el vi in situ i que coneixerà com s’elabora, què hi ha darrere. És una molt bona idea que esperem que s’afermi”.

Amb unes previsions per a aquest 2022 de reserves d’habitatges vacacionals que superen les de 2021 i aconsegueixen ja xifres similars a les de l’any 2019, abans de la pandèmia, aquesta col·laboració es presumeix més rellevant que mai. “Milers de famílies coneixeran el producte de Vi de la Terra i moltes d’elles visitaran les seves bodegues”, subratlla Serra.

Però, què opinen els propietaris del lloguer vacacional sobre la iniciativa? Està tenint una bona acceptació? “Aquesta iniciativa ens ha sorprès perquè està sent molt ben rebuda per part dels nostres clients. De fet, crec que s’hauria d’estendre a tot el producte local de l’illa, perquè és un producte diferent i de gran qualitat. Comptar amb la col·laboració de Vi de la Terra Mallorca i poder oferir als qui ens visiten una botella d’un dels seus cellers és un plus afegit per a aquesta temporada turística”, conclou Toni Llompart, propietari d’un habitatge de lloguer vacacional en la zona d’Alcúdia.