L’estiu és rosa, color d’alegria, com ho és la cançó La vie en rose, mil vegades cantada i altres mil versionada que acompanya molt bé aquest rosat que hem obert de Can Coleto. Un rosat fet de fogoneu, varietat autòctona que en el segle XIX dominava les vinyes del llevant i que ara no és massa cultivat. Però en Miquel Jaume el fa reviure amb la intensitat del seu color que brilla dins la copa

Aquest fogoneu, nomenat Sara, de color no molt elevat, però més intens que els pell de ceba actuals ve carregat d’aromes a fruites vermelles. Suau en boca, però de gust intensa i de llarga durada. Ben fresc pot acompanyar qualsevol àpat lleuger de l’estiu. Adequat per un aperitiu amb productes del mar de cuina lleugera: gambes, musclos o altres de closca, però tampoc maldiu amb arrossos mariners de brou o secs.

I si voleu també pot acompanyar una posta de sol càlida amb músiques apropiades com les que recomanen els nostres experts musicals. En Pere, motivat perquè en uns dies a Palma es presentaran els contes de Hofmannn troba que seria adequat fer una sessió prèvia de preparació amb els contes i el rosat fogoneu. Una òpera de Jacques Offenbach basada en tres contes del mateix Hofmann. En ella s’afirma que el vi és amic de les persones i allunya la melancolia. Davant certs excessos del protagonista hem de recordar que beure vi requereix moderació. Especialment recomanable la suavitat de la Barcarola. I com que les nits d’estiu s’encenen de focs artificials pot anar bé Music for the Royal Fireworks de Haendel. Molt recomanable la versió de Jordi Savall.

N’Arànzazu, s’inclina pel Somni d’una nit d’estiu de Mendelssohn, adequada per nits curtes, però plàcides. I, també, per Els pins de Roma, d’Ottorino Respighi. En aquella ciutat els pins són protagonistes de molts d’indrets, com aquí són protagonistes de l’estiu al tenyir de verd el paisatge i obsequiar-nos amb l’aroma de pinassa, reina i garriga.

En Climent fa una proposta sorprenent, fogoneu i rosat li recorden les Cinco canciones negras, de Xavier Montsalvatge, incursió d’aquest autor en la música lied, composicions vocals acompanyades de piano que han estat practicades amb èxit per molts d’autors de països i segles diferents. I, en concret, recomana Punto de Habanera amb lletra de Néstor Luján, no hi pot haver millor autor en un suplement com Manjaria dedicat a la gastronomia.

Orquestra Vivalví (Arànzazu Miró, Antoni Bennàssar, Jaume Sureda, Pere Estelrich i Climent Picornell)