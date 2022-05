Por si no se sabe, Café Miró es el espacio gastronómico, con terraza incluida, del Hotel La Residencia de Deiá, cuyo restaurante incluye una carta muy variada que me atrajo al instante, en una comida en el mismo organizada por Hanna Bornebush, manager de dicho complejo turístico. Lo que me permitió, a la vez que saborear diversas tapas y platos de la nueva carta, encontrarme con Guillermo Méndez, director de las cocinas de la Residencia, y un equipo muy concienciado con lo que es tratamiento del producto, elaboración y presentación, acompañado del cocinero del Café Miró, Toni Torres. Disfruté con el nutrido, variado y sabroso aperitivo, en el que se incluían un tartar de ternera Angus muy aplaudido. Entre cuatro platos principales elegí un pulpo a la parrilla con patatas machacadas, corti y emulsión Kalamata. Una oferta gastronómica no tan fácil de encontrar.

Regresó a La Misericordía de Palma, después del lapsus de dos años de la pandemia, la Nit del Vi, con muy buena asistencia y 35 bodegas y 280 vinos de vinateros y vinateras pertenecientes a Petits Celler de Mallorca, organizado por Pimeco. Durante el recorrido pude reencontrarme con un buen número de amigos y amigas del vino autóctono. Caté varios tintos, blancos, rosados y dulces muy interesantes. La mención de este año fue para el Restaurante Mare Nostrum de Sa Pobla. Su mérito: tener una carta de vinos, todos autóctonos de Mallorca, que suman casi cien. Chisco Fuertes, uno de los pintores que han captado más vitalmente Palma y varios de sus personajes, sin faltar bares, restaurantes y hornos como el de Can Miquel, del llorado Miquel Pujol, dejo su espació en la calle Morey por un edificio antiguo y mucho carácter en el centro de Sineu. No me perdí el primer Salón Selección Palma de Mallorca, organizado por el grupo de José Peñín, creador de su famosa guía de vinos, instalado en el GPRO Valparaíso Place, el pasado 2 de mayo. Participaron bodegas de 22 zonas productoras de la península, Menorca y Mallorca, con un total de unas 150 referencias. Los visitantes salieron contentos, en general. Se notó que había ganas de que regresara, desde hace unas ediciones montado en el Restaurante del RCNP, la fiesta del Vino Albariño creado y dirigido por Antonio Seijas. Unos ochenta vinos de la DO Rias Baixas, elaborado con la variedad citada, procedentes de cuarenta bodegas, pudieron ser saboreados por numerosos asistentes.