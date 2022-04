Está edición ha contado con la presencia de: PILAR OLIVER (Propietaria y Enóloga Bodegas Miquel Oliver), MIREIA MAJORAL (Enóloga Bodegas Can Majoral), CARMINA SENDER (Enóloga Bodega Bordoy),BELÉN PADILLA (Ingeniera Bodegas Can Ribas),ELISABETH FUENTES ( Gerente Bodegas Can Vidalet), BEL MOYA (Directora de Elaboración de Licores Moya)

Todas ellas mujeres de éxito y emprendedoras en su diferentes puesto de trabajo, han sido las encargadas de dirigir este “tast”, donde cada una de ellas ha podido compartir y explicar su día a día de su trabajo en las bodega y al frente de sus equipos. Dando una versión personal y cercana. Por parte de Licores Moyà, la directora de producción, Bel Moyà, ha explicado la puesta en marcha de la modernización, digitalización de Licores Moyà y un nuevo reto que ya ha comenzado la empresa sobre la sostenibilidad, desde la utilización de materiales reciclados y recuperados a recalcular las rutas de reparto para crear el menos impacto sobre la huella de carbono, así como la utilización de energías renovables. Bel Moyà ha presentado el Nuevo VERMUT RUMBO de la casa. La velada ha contado con un aspecto muy importante, el solidario, ya que la recaudación del evento será entregado a la ONG d’UN SOMRIURE PER TXERNÒBIL.