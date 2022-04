El celler Vi Rei situat a la marina de Llucmajor té una clara vocació de mar. Les seves vinyes estan immerses en accions marines. D’una banda, la terra formada per la degradació dels massissos de corall que creixien dins les mars miocèniques i que al baixar el nivell de les aigües varen deixar el seus testimoni de fòssils marins de tota l’escala zoològica. L’aire també du la marca del mar carregat de substàncies dissoltes, especialment la sal esquitxada en micro-gotes a la pell dels raïms.

En aquesta ambient creix una miscel·lània de varietats internacionals i autòctones que de manera individual o bé en cupatges donen uns vins amb personalitat que dia a dia van agafant confiança i acceptació dins el mercat.

Un bon exemple és aquest vi blanc de sòbria etiqueta verdosa que llueix en el frontis el logotip de l’empresa. Es tracta d’un vi fet d’una combinació de chardonnay i premsal (varietat autòctona). Encara que del color dels vins, actualment se’n parla poc, i sembla que els aficionats accepten tota la diversitat que es pugui donar destaca el seu groc brillant, límpid amb matisos verdosos. És un vi aromàtic com correspon a les terres calcàries. Els raïms varen ser veremats en el punt òptim de maduresa. La fermentació es va fer per separat en dipòsits d’acer i una vegada acabada aquesta es va fer el cupatge. En el sabor podem trobar la frescor i lleugeresa del premsal i l’aportament de la fortalesa del chardonnay que li dona els característic gust a fruites de pinyol.

I per aquest vi blanc preludi dels vins de primavera el podem acompanya de músiques reials i marineres que permetin somniar amb princeses i reines com L’entrada de la reina de Saba, de Haendel o la segona ària de La reina de la nit de Mozart. Però podem seguir amb l’ària de La Carta per Lady Macbeth de Verdi, que explica l’ambició desmesurada de la lady. També el final de Turandot de Puccini, apoteòsic i enigmàtic. Es tracta d’un referent per totes les sopranos.

I com que les vinyes, de la part de terra, estan resguardades pel macís de Randa, muntanya màgica també es pot acompanyar de A la gruta del rei de la muntanya d’Edvard Grieg composada per l’obra de Henrik Ibsen: Peer Gynt. Grieg conta una llegenda de trols, fades i encantaments molt adequat pels paratges del celler Vi Rei entre la marina i la muntanya de Randa.

Vivalví Oequestra (Arànzazu Miró, Pere Estelrich, Antoni Bennàssar, Jaume Sureda, Climent Picornell)