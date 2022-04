En el anual encuentro en Palma de ‘colles’ con su gegants, y al que se sumaron varias marionetas, resaltando la africana Familia Tambedou, también tuvo un acento gastronómico. Unos 250 participantes, tuvieron sobre el mediodía del sábado 5 de marzo, en la plaza Mayor, su refrigerio. Los participantes recibieron cocarrois y coca, para reponer fuerzas.

Debido a la guerra de Rusia contra Ucrania, la suspensión importaciones al exterior de su aceite de girasol, también granero de Europa, me hace recordar campos de la meseta peninsular poblados de girasoles, ya quemados por el sol, por no ser recogidos. El motivo de no recolectarlo era simple: Solo se sembraba ese cultivo para cobrar las subvenciones europeas al girasol.

Me encantan ‘ses panades’ de la Pascua mallorquina, especialmente las caseras, aunque las hay de hornos de la isla que, también son muy apetecibles. Tampoco perdono una buena pierna de cordero pascual al horno.

En la nueva edición del Festival del vino (Fevi), organizado por Catavinos, en el Palacio de Congresos. Alrededor de cien bodegas con un millar de referencias enológicas, de la península y Balears, participaron en el mismo. Se promocionaron vinos muy intereantes.

Más recatado, pero con vinos con alta personalidad, en su mayoría, fue el salón Verema, que volvió, aunque con dos años de retraso al palmesano Hotel Victoria. Participaron unas cincuenta bodegas, incluida la mayoría de la DO Pla y Llevant, organizado por su Consejo Regulador. Atendió a los visitantes el sumiller mallorquín Roberto Durán, de nuevo en casa, después de su larga experiencia internacional, cuyo último destino fue la India.

Ferrán Centelles, que fue sumiller del Bullít, demostró como en el mundo del vino, especialmente para quienes han de venderlo al cliente de a pie o de restaurantes, se ponen al día en lo referentes a técnicas de captación. Dominando un marketing, en donde entran dialécticas y estilos audaces. La cita fue en el Club Diario de Mallorca. Centelles estuvo arropado por gente de La Caixa, su patrocinador. La representación enológica local se integró con Magdalena Mesquida, José Luis Roses y Antoni Bennasar.

Se reanudaron las comidas de la Peña Valle de Oro, cuyo presidente es Antonio Seijas, organizador de la Fiesta del Albariño, que volverá el próximo 4 de mayo, en el Real Club Náutico de Palma.