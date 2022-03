Hoy, magdalenas. Un rico manjar. Las tomo con fruición. Se deshacen en mi boca ayudadas por el café con leche. Un sabor antiguo, de convento, de internado… de casa en el campo, de invierno con fogaña. Los rayos del sol iluminan la estancia. La cafetera suena en su gorgojeo. Huele a café.

En la mesa, al lado de la mantequilla y la mermelada de fresa hay un plato de magdalenas lleno a rebosar. Recuerdo: ‘me sirvo el café y la leche. Oigo a mis hermanos jugar en el jardín −como soy el mayor puedo desayunar solo, sin tener que pelearme con ellos. Desayuno con los mayores. Con la tía Luisa, mis primas Ana y Molly, y Alberto, un amigo de la familia de siempre, que como todos los domingos −y hoy es domingo− viene a visitarnos. Intuyo que es por las magdalenas, le encantan. El domingo pasado se tomo ocho, las últimas a hurtadillas. El único que me di cuenta fui yo. Sí, yo también las cuento. Siempre me han apasionado las magdalenas y me encantan mojadas con café con leche. Y me gustan todas, tanto la deliciosa madeleine francesa con mantequilla y almendra como las que tomamos aquí hechas con aceite, harina. Eso sí, me gustan si son buenas, odio la prefabricadas, esas horribles magdalenas que suelen tener como recurso en los bares para cuando se acaban los croissants. Cuando invito a un té, en casa, acompañado de pastas y magdalenas, les comento a mis amigos qué en la vida he tenido mucha suerte porque en vez de estar enganchado a la heroína, estoy enganchado a las magdalenas.

Y como no, tengo mi propia receta de magdalenas. Hay cientos de recetas exquisitas, yo me decanto por la que mezcla la receta clásica francesa con mantequilla y almendra y la nuestra que está hecha básicamente con harina. Lo que hago es mezclar almendra y harina a partes iguales, y mantequilla. He de confesar que ahora las hago muy poco, porque me las como todas y luego tengo que subir y subir montañas para mantener la forma.

La magdalena más conocida, y la más literaria, es la madeleine de Proust, el gran Proust. El escritor meticuloso que buscaba su alma en el tiempo perdido. Todos perdemos el tiempo, y nos dispersamos y dejamos nuestras almas olvidadas. Proust en el famoso pasaje de la magdalena, nos explica que los sabores y los olores perduran en nuestra consciencia y que en un determinado instante nos conectan con nuestro interior, con nuestra alma. Estamos en Combray, Proust es adolescente, está compungido porque no se encuentra bien −padece momentos de angustia vital−, parece que tiene un poco de fiebre. Su madre le trae a la cama una cuchara con un trozo de magdalena mojado en té. Marcel se lo toma con fruición y tiene un flash, un momento de conexión. Su angustia se disipa, el alma, su alma vuelve a ser el centro de la vida y recuerda nítidamente un instante de su infancia. Estaba en Combray, era domingo y entró en el cuarto de su tía y ‘sa tant Léonine le faisait goûter une madeleine trempée dans son infusion’.

La vida se encuentra en el interior de una magdalena.