Mayfair, es uno de los barrios londinenses con más pedigrí. Situado al oeste de Hayde Park y al norte de Buckingham Palace, se desarrolló a principios del siglo XVII. En esa época, esta zona era una extensa campa en donde se celebraba la Feria de Mayo, de aquí viene su nombre: May Fair. En la actualidad es uno de los barrios más chics, sede de embajadas y donde se ubican renombrados hoteles de lujo y restaurantes como el que hoy nos ocupa.

Si viajan a Londres y les apetece comer cocina china exquisita, en un ambiente súper acogedor, no duden de ir al Kai Mayfair. La prestigiosa guía Harden’s, en su edición de 2021, vuelve a hacer hincapié en nombrarle ‘Best chinese’, un honor que se añade al decimo aniversario de la Estrella Michelin que ostenta. Su chef ejecutivo, Alex Chow, es un referente de la cocina china actual. Su estilo es fresco e innovador pero manteniendo intactas las raíces de la concina china ancestral. Prueba de ello, es su versión de la mejor (y cara) sopa del mundo: ‘Buddha jumps over the Wall’, el ‘Buda saltando la pared’. Uno de los valores que tiene la carta de Chow es que presenta platos de todas las cocinas chinas y el comensal tiene la oportunidad de probarlas.