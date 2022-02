¿Cómo están? Contento de que estemos por aquí y volvamos con fuerza y con ganas de disfrutar con ustedes de mesa y mantel. Deseando que se acabe ya todo esto, que ya está durando demasiado. Pero vayamos, paso a paso, caminando hacia adelante. Espero que disfruten de los espacios que escribimos, ya saben que nosotros lo hacemos con cariño, pero no todos tenemos los mismos gustos, sí que tenemos una premisa en esta sección, es la que solo escribimos de aquello que nos gusta libremente, sin ataduras, desde el anonimato, así si algo no nos gusta sencillamente lo omitimos y solo recomendamos aquello que nos gusta.

BRUNO (CalaNova): Desde que abrieron sus puertas, no habíamos vuelto, pero en poco tiempo hemos ido 2 veces de visita. La verdad que es un sitio muy agradable, tanto de día como de noche, frente al mar y con una carta muy buena, su pulpo o su Fish & Chips de Gallo son imprescindibles. Todo ello acompañado por una buena carta de vinos.

URBE (Palma): Un GRAN descubrimiento, en plena calle Blanquerna de Palma, junto avenidas, se encuentra este nuevo espacio donde los ingredientes de medio mundo se reúnen para concebir unas creaciones culinarias de los más espectaculares. Un espacio relajado donde poder comer desde una Paella a un Ceviche de morirse. No se lo pierdan.

MAR DE NUDOS (Palma): Ya convertido en uno de los clásicos, situado en el edificio moderno de la Marina Moll Vell en un buen ambiente, su variada carta es para no perdérsela, recomendando en especial su pasta con trufa, así como su selección de sushi y comida estilo oriental. Uno de los espacios exclusivos de Palma.

CARMELA CAFÉ (Palma): Restaurante Libanes, con un ambiente de lo más divertido. Para aquellos que no son muy atrevidos, también tienen un apartado de Hamburguesas, incluso una vegana. Pero la verdad que la comida está rica a precios razonables y buen ambiente. Recomendable.

MESÓN SON FERRER (Son Ferrer): Es uno de esos espacios que paso por delante, pero no me había parado nunca, hasta que un amigo con buen criterio gastro, me recomendó que hiciera parada y fonda. Así lo hicimos, un espacio clásico donde sus arroces son un must, su carne a la parrilla o su comida mallorquina, todo muy bien elaborado. Ideal para ir con la familia, cuentan con un espacio para los niños.

Nos emplazamos el mes que viene con más propuestas que creemos que serán de su interés. Disfruten y ¡Salud!