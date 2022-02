Hoy, ‘Radiaciones’. Hoy Jünger. A Ernst Jünger, le llamo ‘Cazador sutil’; porque aparte de escritor era entomólogo. Es decir, una persona que se ocupa de lo diminuto. Cuando escribía también se ocupaba de ‘cazar’, era cazador de palabras. Jünger es el oráculo del siglo XX. La búsqueda del ser como fin: en el ser más íntimo se encuentra el camino de la vida. No hay otro.

Esto último es muy contundente. Sobre todo para mí que soy un saco de dudas. No solo dudo de mí mismo, dudo de todo. Pero el ser, nuestro ser, trasciende el mundo natural y se coloca en lo esencial, en aquello que hay de inmortal en nosotros, aquello que compartimos con los dioses.

Sí, estos días estoy releyendo ‘Radiaciones’. Mi libro de cabecera durante un lustro en los años ochenta. En él, Jünger disecciona su saber. El libro es un friso de los convulsos años de la Segunda Guerra Mundial. ¡Vale la pena leerlo!

Después de la lectura matinal y para aligerar un poco mi espíritu, me he dedicado a cocinar y a montar la mesa para la cena. Hoy vienen a cenar unos amigos. Para la ocasión, he vestido la mesa con un mantel de lino, marrón claro. He puesto la vajilla clásica de invierno para que haga juego con el crepitar del fuego de la chimenea y unas copas de vino magníficas, de bacarrá, herencia del ‘chateau’ de Poblet. Y como centro de mesa una ensaladera de plata con mimosa del jardín. La mesa ha quedado espectacular.

Para la cena voy a servir una crema de champiñones con aceite de trufa y de segundo, ‘Ossobuco alla milanese’. Éste es un plato que roza los excelso. Para cocinarlo necesitamos una marmita en la que quepan los ‘ossobucos’ sin montarse, esto es esencial. Primero, sellaremos la carne (salpimentada a gusto y enharinada) con aceite y reservamos. Lugo, en la misma marmita con el aceite sobrante rehogamos zanahorias, cebolla y tomate maduro con una hoja de laurel. Dejamos que las verduras se doren. Añadimos agua (suficiente para cubrir bien la carne) y un vaso de vino blanco. Cuando empiece a hervir, colocamos con mimo los ‘ossobucos’ y los cocinamos a fuego lento dos horas. Rectificamos de sal si es necesario.

Presentaré la carne con la salsa de las verduras (pasadas por un chino) y arroz en blanco.

Terminada la tarea, todo esperando a los comensales, vuelvo a pensar en ‘Cazador sutil’: él cazaba al vuelo las palabras y nos las regala en sus escritos.