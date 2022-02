L’Orquestra Vivalví s’ha situat en una terrassa en front de la mar i ha obert una botella Barros de Cecili Submarí del celler Can Vidalet de Pollença, disposats a gaudir de música, vi i una nova experiència. Aquest vi és una aposta personal de l’enòloga Elisabet Fuentes disposada a trobar un aspecte novedós al vi: com pot influenciar la criança baix la mar al gust, aroma o complexitat. Anem per parts. Considerem, primer, quin és el procés seguit. El raïm escollit és de la varietat autòctona prensal de l’anyada 2019. L’elecció de la varietat autòctona està lligat a la línia de feina d’aquest celler que cada vegada va canviant més a les varietats autòctones de l’illa. El vi va fermentar i tenir una primera criança d’onze mesos en àmfores de fang de 1000 litres de capacitat. Els tres primers mesos el vi va estar acompanyat de les pells dels raïms. I, posteriorment, 300 botelles amb forma d’àmfora es varen dipositades durant 9 mesos en el mar.

Ens interessam pels resultats i podem destacar que aquest vi de color groc pàl·lid. Té aromes a les herbes silvestres de la Tramuntana, a fruites i a flors d’ametller i taronger. En boca destaca el gust a fruites amb tocs d’herba. Destaca i sorprèn que tengui un gust salí més intens que altres vins perquè les àmfores són hermètiques. Voldríem saber quina és la influència del mar sobre el vi, Elisabet Fuentes, ens informa que aquests factors encara estan en estudi i no estan ben definits, si bé, es decanta a pensar que l’ambient del mar de temperatura constant, fosca, moviment de l’aigua, els cicles lunar amb la influència sobre les marees poden ser importants. Destaca l’evolució més ràpida que té aquest vi submarí respecte als madurats en els cellers. Cercam els matisos en aquest vins mentre escoltam la selecció de música marina que acompanyi de manera adequada el tast. La primera, La mer, de Claude Debussy, considerada entre les millors peces instrumentals del segle XX. Fa una interpretació acolorida i dinàmica de l’oceà. Eduard Toldrà, amb les seves Vistes al mar, ens cau com anell al dit des d’aquesta terrassa estant. La va subtitular: Evocacions poètiques inspirant-se en el poema La ginesta de Joan Maragall que acompanya molt bé aquest vi de matisos herbacis. La peça Finlàndia, de Jean Sibelius, dedicada un mar llunyà al nostre, però amb similituds. Peça molt enèrgica evocant turbulències. I acabam concert i botella amb Wagner i el seu: El vaixell fantasma, també coneguda com L’holandès errant, aquell mariner condemnat a navegar durant set anys per mars tumultuoses fina que troba una donzella tan adorable com ho és aquesta botella de Barros de Cecili Submarí. Orquestra Vivalví: Climent Picornell, Arànzazu Miró, Antoni Bennàssar, Jaaume Sureda i Pere Estelrich.