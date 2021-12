He escogido el restaurante ADMO, como ejemplo, porque es una de las experiencias culinarias más interesantes de la alta cocina en este curso.

El gran Ducasse y el menor de los Adrià, juntos, capitaneando el equipo, con el jefe de cocina Romain Meder y la repostera Jessica Préalpato. Una combinación de éxito. Por cierto, uno de los platos que presentan es ‘pan con sobrassada especial’, ¡nuestra cocina conquista París!

En la cultura occidental la Navidad, es el tiempo de la amistad y del amor. Es un alto en el trajín de los días, un alto para reflexionar sobre nosotros y nuestra existencia. A todos (casi) nos gusta esta época porque trasciende el hecho religioso (cada uno cree en lo que puede y duda si quiere) y va más allá. Es una época de reflexión que nos ayuda a viajar al fondo de nuestro ser o no, cada cuál es cada cuál.

Sea como sea, la Navidad es una celebración, celebramos que vivimos y lo celebramos (los más) disfrutando de la comida. Los buenos vinos, las buenas viandas están ligadas a estos días. ¡La comida es un festín! Pero no debemos olvidar que mucha gente no tiene con qué celebrar la navidad. Vivimos en un mundo de contrastes, de la opulencia a la miseria. Y desde estas páginas de MANJARIA que durante todo el año nos ocupamos sobre todo del hedonismo gourmet, no está de más reflexionar sobre los tiempos que estamos viviendo, que debemos buscar un equilibrio de la cultura ‘Bon Vivant’ con la solidaridad de los más vulnerables: estos días las colas de los que no tienen se agolpan en los bancos de alimentos.

Existe una navidad pobre, mejor dicho: existe un día a día pobre, todo el año. Hay que ayudar al esfuerzo que hacen todas las entidades ciudadanas, como Cáritas, Zaqueo, Banco de Alimentos… para que nadie se quede con hambre en Navidad.