Opmallorcamar, comercializadora del pescado y marisco fresco de la isla, denuncia que el Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), dependiente de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació no ha pagado a la OPP las subvenciones que le corresponden desde el año 2016.

Estas ayudas, que provienen de Fondos Europeos en su 75% y que cada Comunidad Autónoma puede ampliar hasta el 25% restante -en Baleares se ha optado por no sumar este porcentaje- se enmarcan dentro de los planes de producción y comercialización que las organizaciones de productores pesqueros deben hacer de manera obligatoria todos los años. Así, son subvencionables hasta en un 50% las nóminas del personal, la formación de trabajadores, la promoción de productos o la participación en organismos pesqueros, entre otros.

Según explica Pedro Mercant, presidente de Opmallorcamar, todos los planes de producción y comercialización de la organización que preside están aprobados por la Dirección General de Pesca, pero aún no se han abonado. “Somos la única Comunidad Autónoma de España que no ha recibido ni un euro de lo que nos corresponde. Estamos hablando de más de 200 mil euros, que corresponde a tres ejercicios, desde 2016 a 2018”.

A principios de este mes de noviembre, representantes de Opmallorcamar y del FOGAIBA se reunieron para intentar llegar a un acuerdo de resolución, pero “fue un encuentro infructuoso”. “La normativa sobre qué aspectos son subvencionables, en qué forma y de qué modo lo marca Europa y el Estado y así está publicado en el BOE. Desde el FOGAIBA no se nos da ningún criterio al que ceñirnos, sino que se trata de una decisión arbitraria y subjetiva”, añade Mercant, que recuerda que la ley dicta que hay un plazo de 8 meses para cobrar esa ayuda “que viene de Europa, no de fondos del Govern”. Recuerda el presidente de la OPP que desde el Gobierno Central ya se han transferido este año al Govern Balear 400.000 euros para las organizaciones de productores pesqueros y que la única que hay en el archipiélago es Opmallorcamar. “Sentimos que a pesar de que durante la pandemia no paramos en ningún momento por ser servicio esencial, las autoridades se siguen olvidando del sector primario. Muestran una sensibilidad cero hacia la pesca”.