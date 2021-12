En esta Navidad recuperaremos las reuniones con familiares y amigos, los encuentros con comidas especiales y sobremesas eternas con risas infantiles y aromas festivos. ¡Este año nuestra mesa es una celebración! La mesa en navidad adquiere toda una simbología especial, alrededor de ella articulamos la tradición y el sentido de la palabra reunión. Compartir, disfrutar, reír y abrazar, es dónde nos encontramos y donde compartimos, sin importarnos si cabemos, es el lugar dónde todos tenemos un sitio. Es dónde la Navidad adquiere su significado.

Con una mesa extensible, o uniendo varias , con unos caballetes y un tablero largo o utilizando un banco para sentar a más comensales. Siempre hay un recurso para ganar espacio. También puedes preparar una mesa especial para los niños. En cuanto a las sillas, las del comedor, las del estudio. ¡Las necesitas todas! Unas son blancas, las otras de madera... no importa, no pongas dos iguales juntas, mézclalas e incluso decóralas.

El juego de las mezclas triunfa. Si no tienes vasos o copas iguales para todos, no te agobies, mezcla distintos modelos y conseguirás una mesa diferente y con personalidad. No tienes una cubertería de fiesta.¡Pues tienes una oportunidad de ser original! Mezcla, junta, combina.

Podemos sustituir los manteles por sábanas de lino, colocar servilletas diferentes, iluminar con velas, muchas velas, decorar con elementos naturales, ramas de abeto, muérdago o acebo, frutos secos como nueces, piñas, castañas y algún detalle más navideño.

¡Este año sí!, comemos todos en casa. Sin importarnos si cabemos, o si tenemos platos iguales para todos, nuestra mesa será única no solo por su decoración sino también por su significado. Una mesa dónde todos tenemos nuestro sitio, dónde todo cabe. Porque hemos necesitado algo muy grande para aprender a valorar lo pequeño, lo que dábamos por hecho. Pese a tantas renuncias, la Navidad nos ofrece la oportunidad de saborear las maravillas de lo cotidiano, de disfrutar intensamente de las personas y de que un pequeño gesto como encender unas velas, decorar un árbol o vestir tu mesa de fiesta, transforme tu casa en ese territorio valioso dónde celebrar la vida, la salud y el privilegio de que haya gente que nos quiera.