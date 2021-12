El rojo cadmio intenso de la obra de Fabré destaca sobre el tono negro oscuro de la botella, creando un conjunto de un gran atractivo visual. El formato de la obra fue ideado por el artista para que una vez pegada en la superficie de la botella no se distorsionase la imagen del cuadro. El cuadro se titula Logos, palabra. La palabra como reflexión, como meditación.

Ñaco Fabré, me comenta: ‘Esta obra Logos pertenece a una serie que titulo ‘Patio de Palabras’. Me gusta mucho el concepto de patio, de impluvium, de ‘clastra’, de claustro… cuyo centro, en mi caso, es la creatividad. El patio es un espacio acotado que me sirve para interiorizar mi arte. Es un espacio que está fuera del tiempo cotidiano que dicen que existe, el patio me permite traspasar a otra dimensión y mi creatividad fluye y se plasma en la obra.

Pinté la obra para Macià Batle pensando en la etiqueta, y que ésta iba a ser pegada en la superficie roma de una botella de vino. Para mí era importantísimo que el motivo geométrico no se distorsionase en demasía.

Creo que se ha conseguido. Y escogí el título de Logos como loa de la palabra. El viticultor y bodeguero selecciona y escoge las mejores uvas, y elige el mejor caldo. Crea. Crear un vino es como crear palabras. El vino es palabra de la naturaleza, es decir Logos’.

Nota de cata

Presenta un color rubí granate de una intensidad media-alta y con reflejos ligeramente violáceos en el borde de la copa. Se observa una lágrima muy intensa y marcada. Aroma complejo destacando notas minerales, balsámicas y especiadas, canela, vainilla. Aromas de frutos rojos muy maduros. y a medida que el vinos se va oxigenando en la copa aparecen aromas cremosos como cacao, pan tostado. Persistencia aromática muy buena.

En la boca la primera sensación es de un vino potente, con cuerpo pero que al mismo tiempo refleja suavidad gracias a unos taninos bien armonizados con la madera.

Se aprecian los matices torrefactos dejando un aroma de boca intenso. Tiene cuerpo y estructura para mantener una evolución favorable durante los próximos años. Persistencia gustativa larga.