Hoy, conversación. El arte de conversar. El turno de palabra. Para conversar hay que saber escuchar. Cuando escuchas reflexionas. Para crecer hay que aprender. ¡Me encanta conversar!, y cuando estoy con mis amigos intento que se produzca la magia de la conversación. Sí, la conversación es un acto mágico porque consigue crear un nuevo estadio de conocimiento y lo que es mejor es un nuevo estadio de conocimiento compartido. Desde ese estadio se puede crecer personal y colectivamente. No hay crecimiento existencial sin la conversación. Conversamos todo el rato con nosotros mismos y cuando interactuamos con el otro o con los otros, enriquecemos el discurso, nuestro discurso, con analogías que nos permiten entendernos y dar sentido a nuestra existencia. Somos logos, somos palabra, y su fuente es la conversación, de ella emana todo. No hay vida sin conversar, por eso conversar es un arte, es decir es una acción trascendente. Tenemos que estar atentos al acto de conversar y a su sujeto. Conversar por conversar puede convertirse en algo superfluo: divertido, distraído, pero sin contenido. Aunque es cierto que una conversación debe ser sobre todo amena, con un punto de ironía (cuando toca) y un mucho de seriedad en la exposición argumental. No vale todo. Conversar es un equilibrio entre nuestros egos y vanidades, y las de nuestro interlocutor o interlocutores. Hay que saber reírse de uno mismo (y tomarse en serio, no sea que la conversación se convierta en una astracanada). El mejor momento para conversar es, sin duda, durante una buena comida y sobre todo en la sobremesa; por eso siempre me gustan las mesas de seis u ocho comensales. Un número muy adecuado para conversar en una mesa bien puesta, armónica; con una suculenta comida y un buen vino, y muchas ganas de escuchar al otro para crecer.