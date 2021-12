Como si fuera un romance de ciego, el escritor Miquel Rayo y la dibujante Margalida Vinyes, bajo la dirección de Joan Mayol, presidente de la DO Oli de Mallorca, con el patrocinio de la Consellería de Agricultura, cuya titular es Mae de la Concha, son autores de ‘Auca de l’olivella’. En ella se cuenta la historia del olivo, árbol sagrado del Olimpo helénico, y del aceite de aceituna en Mallorca. Siendo sus principales destinatarios los escolares.

Enhorabuena a nuestra compañera Conxa Rosillo por recibir el galardón ‘Manto Negro de Argent 2021 A, concedido por la DO Binissalem.

La quesería Quesos y Besos, ubicada en Guarramán (Jaén) fue considerada por un jurado de expertos como la elaboradora del mejor queso del mundo, con motivo del World Cheese Awards, celebrado en Oviedo, a finales de octubre pasado. El tercer premio, lo consiguió el queso ecológico curado de oveja roja mallorquina de Son Jorver (Inca), de la familia Seguí-Villalonga.

Tener en su carta el jamón ibérico pata negra de España es algo progresivo en muchos restaurantes de categoría de China. No solo como plato, sino como condimento en bastantes recetas chinas. Esperemos que la sobrasada mallorquina logre ese objetivo en el futuro, y que no sea lejano.

Felicito a lectores, directivos y compañeros de Manjaria las próximas fiestas navideñas, año Nuevo y Reyes, y de paso la de San Sebastián, patrón de Palma, con todos los vinos que he publicado en Manjaria, durante este año, como descorchando vinos, cada uno con su propia personalidad, como los Cara Nord Negre 2019 y Trepat 2017, junto al tinto Monte Real Cuvé 2019 y el Albariño 2020 Veiga Naúm, sin dejar de lado las más de quinientas referencias mallorquinas, sean blancos, rosados, tintos y espumosos, con crianza o jóvenes. Siempre pensando en las carnes navideñas de los menús de Mallorca, con protagonismo de pavos y lechonas, sin faltar algún capón y pularda. No me olvido de mariscos y pescados, incluidos los que se capturan en aguas de Baleares. Remate gastronómico tan festivo junto a turrones y postres típicos de estas fiestas, incluidos los ‘panettones’, ya un clásico en Mallorca. Y uno de los más atractivos por sus ingredientes es el Izadittone, elaborado por la pastelería Loison, fundada y situada en Costabissara (Italia), en donde se mezcla chocolate con el orujo de la riojana Bodega Izadi. Una combinación placentera. Bones Festes! Y un feliz 2022.