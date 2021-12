Rutilants estrelles dels fogons i productors amb manyes d’influencer prediquen dia rere dia la bona nova més de moda: és necessari recuperar la sobirania alimentària, nodrir-nos de manera més responsable i sostenible. Fins i tot els més convençuts negacionistes del canvi climàtic, els més ferms defensors d’un sistema que ens mena al col·lapse es deleixen per la gastronomia saludable, pels productes eco i per tot tipus d’aliments que fins fa dos dies eren comuns i que ara pretenen convertir en un luxe. Justament aquesta és la màcula del messianisme culinari: vendre una sobirania i un ecologisme que, en realitat, estan només a l’abast de les elits. I tanmateix, mentre uns pocs s’alimenten com a elegits, segueix sense resposta l’única qüestió que és necessari resoldre: com alimentar la humanitat de manera equitativa, sostenible i assequible. Sense això, la sobirania és només un divertiment per a rics i la sostenibilitat una lucrativa exhibició de compromís social.