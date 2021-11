Cambio de horarios, de tiempo, el fresquete empieza a sentirse y la verdad que ya apetece estar más a cubierto que de terraceo, pero ya se sabe que en esta isla las terrazas se emplean casi todo el año. Recuerden que venimos de una pandemia que aún no ha acabado y más vale ser prudentes un poco y podemos divertirnos pero con responsabilidad y así podremos disfrutar de una Navidad tranquila. Nos queda un último esfuerzo para salir definitivamente de este tema.

CELLER DE CAN AMER (Lloseta): Hace unos años el Celler de Can Amer cerró sus puertas en Inca en su emplazamiento habitual, pero fue cerrar en un lugar y abrirlo muy cerca de nuevo, en el polígono de Lloseta, encontraran el nuevo emplazamiento donde disfrutar de un espectacular menú a un precio muy razonable y no se olviden de sus maravillosos caterings para cualquier celebración.

LIMA (Can Pastilla): Ya les he comentado en artículos anteriores que la zona de Cala Estancia/Can Pastilla está despertando y será en breve una zona “cool”. Si les gusta la auténtica comida peruana no pueden perderse este espacio y sobre todo con una buena calidad y muy buen precio.

ZA’ATAR (Palma): De la mano del grupo Tast, garantía de calidad, en un espacio increíble como es el Hostal Born en el principio de la Calle Sant Jaume, se encuentra este nuevo espacio con una carta fusión entre el mediterráneo occidental y el oriental. Inspirado en la comida Libanesa hace que sea el lugar perfecto para comer algo diferente en un ambiente único.

AMA RESTAURANT (Palma): Otro espacio donde el comensal puede deleitarse de estos “matrimonios” de estilos de cocina, pero en este caso partiendo de la cocina mediterránea con diferentes puntos de vista. De la mano de su chef María Salinas, hacen que AMA sea un sitio para deleitar los mejores paladares.

ES XIBIU (Llucmajor): También en artículos anteriores les hablé que Llucmajor empezaba a destacar como municipio a tener en cuenta gastronómicamente hablando, pero les diré de un bar de copas, de esos como se dice muy bien puestos, donde tomarse algo después de comer o antes de cenar por los diferentes restaurantes de la localidad. Muy buen ambiente, divertido y ameno.

Espero que nuestras propuestas sean de su agrado, nosotros intentamos enseñar nuevos espacios o algunos ya consolidados que a veces quedan en el fondo de nuestras agendas. Disfruten de la buena mesa y de la vida. Salud!