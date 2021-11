Después de su reinvención en el año 2019, el restaurante NOMA vuelve a la cumbre como el mejor restaurante del Mundo. El ‘nuevo’ NOMA ocupa un antiguo deposito de minas en Nordatlantens Brygge, formando parte de un proyecto integral para generar en el lugar un foco cultural.

El NOMA nació en 1977 de la mano del chef René Redzepi, el padre de la nueva cocina nórdica. Desde sus inicios aposto por sabores límpios y las técnicas culinarias que refuercen las materias primas y su discurso, muy apegado al entorno y todo lo que éste le transmite. Desde la apertura, este chef de ascendencia danesa y macedonia no ha parado de recoger toda clase de reconocimientos

Esta nueva etapa del NOMA es fascinante. Según escribe la periodista gastronómica Marta Fernández Gudadaño: ‘El restaurante danés no solo cambia su menú por estaciones, sino que muda contexto, fachada, paisaje y look en tres temporadas al año. NOMA es un espacio de alta cocina con un modelo creativo a seguir, pero también un lugar del que el comensal no quiere marcharse una vez que logra sentarse en sus demandadas mesas. Así es NOMA por dentro, la organización de su equipo y su sistema de trabajo, su modelo creativo, la experiencia del cliente a través de su menú del pasado verano (‘Summer Season’ 2021) y un repaso a la historia del negocio de René Redzepi, con su capacidad para agitar Copenhague y convertir la ciudad en un epicentro gastronómico global’