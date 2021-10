Había mucho ambiente culinario el pasado lunes 20 de septiembre en la terraza del Suculenta, se dirimía el ‘I Concurs de cuina amb gamba de Soller.

Ante el jurado formado por Lourdes Plana, presidenta de la Real Academia de Gastronomía y por los cocineros Ricard Camarena, Kristian Lutaud, Marc Fosh i Maca de Castro, se presentaron por sus creadores los cinco platos seleccionados como finalistas.

Con el plato ‘Una triada de gambes’ el joven chef Raúl Linares (Palma, 1997), del restaurante Voro (Canyamel, Mallorca), fue el ganador del concurso, ‘un plat en tres parts, un quartet d’elaboracions d’alta cuina: gamba vermella temperada en el seu propi suc, en versió d’ous trencats i en croqueta coronada per un tartar. Una recepta presentada en diversos suports i l’objectiu de la qual ha estat “concentrar al màxim tot el que el producte protagonista pot oferir, presentar-lo gairebé en estat pur, només amb lleugers matisos de safrà o de pebre bord tap de cortí”, segons ens ha explicat Raúl Linares, format com a cuiner als instituts Guillem Colom (Sóller) i Juníper Serra (Palma), així com a grans hotels de Mallorca i Lyon’

Seguido como segundo por Javier Ruiz, de la Rioja, ‘que ha competit amb una gamba vermella de Sóller al vapor de ‘palo cortado’ (vi de Xerès) amb fonoll (semienvinagrat i en ‘vichyssoise’), ‘salprieta’ de gambes i espagueti de ‘palo cortado’. Aquest cuiner ha cercat amb el seu plat “un mos que sués Mediterrani, amb accents molts frescs (fonoll, mandarina), i que aprofités tots els elements de la gamba, des de la carcassa fins al coral”. A l’edat de 34 anys, Javier Ruiz va començar a estudiar Cuina mentre treballava com a educador social, la seva primera vocació. En l’actualitat, és segon cap de Delicious Gastronomía, l’empresa de ‘catering’ més important de Logroño’.

Hay que felicitar a todos los participantes, concursantes y jurados, y sobre todo a los promotores y directores del evento: Mari Pau Ruiz de ‘Tres Culturas’; Sebastià Aguilò, Regidor de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de Sóller, al flamante chef Kiko Martorell del restaurante C’an Boqueta de Sóller y al periodista Andoni Sarriegi (Grupo Gourmets i Ajonegro), director gastronómico y alma mater del concurso.