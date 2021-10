El chef madrileño, dueño del triestellado DiverXO, encabeza el Top 100 de los mejores cocineros del mundo de la lista ‘The Best Chef Awards’

Dabiz Muñoz, artífice del único tres estrellas Michelin que tiene la hostelería madrileña, recibió la semana pasada en París el ‘Premio a la Innovación’ por la lista francesa ‘La Liste’ por su aportación creativa al sector gastronómico y, en concreto, por el diseño de GoXO. Hoy, siguen los reconocimientos, en forma del primer puesto del ‘Top 100’ mundial de ‘The Best Chef Awards’.

El madrileño, nos dice Marta Fernández Guadaño, se convierte así en el mejor cocinero del mundo, puesto que en este listado ostentaron colegas como el danés René Redzepi, dueño de Noma (que anteayer se hizo con la tercera estrella Michelin, tras llevar años posicionado como uno de los mejores restaurantes del mundo), en 2020; el sueco Björn Frantzén, de Frantzén, en 2019; y Joan Roca, ganador en 2017 y 2018.

“Obtener el número uno en los premios Best Chef Awards es la mayor alegría. Un orgullo y una responsabilidad increíbles. ¡¡¡El ‘jodidamente’ más grande!!! Para mí, ‘The Best Chef Awards’ es una de las publicaciones más prestigiosas del mundo en la actualidad, y un premio como este es un sueño hecho realidad, que reconoce muchos años de creatividad, dedicación, pasión y trabajo duro. Los últimos años en el ‘mundo XO’ han sido muy intensos y brutales, pero mi equipo y yo tenemos claro que esto es solo el comienzo, y lo mejor está por llegar. No hay límites a la vista”, ha señalado Dabiz Muñoz, que ha recibido el premio esta noche en una gala en Ámsterdam.

La edición 2021 de ‘The Best Chef Awards’ ha logrado una buena representación española, con un total de 13 puestos (15 cocineros, ya que son 3 los chefs de Disfrutar), lo que supone un buen apoyo a la gastronomía ‘made in Spain’. Andoni Luis Aduriz, de Mugaritz, se coloca en tercera posición, por detrás de Muñoz y de Björn Frantzén en segunda. Además, Joan Roca, de El Celler de Can Roca, ocupa el cuarto puesto y, además, ha recibido el premio ‘The Best Chef Science Award’.

Un total de 13 puestos del Top 100 mundial están ocupados por chefs españoles. Aparte de Muñoz en primer puesto y Aduriz en tercero, Joan Roca ocupa el cuarto puesto, los dueños de Disfrutar (Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas) el puesto número 6, los vascos Martín Berasategui (28) y Eneko Atxa (31), el madrileño Paco Roncero (45), el andaluz Ángel León (48), el cordobés Paco Morales (54), el extremeño afincado en Comunidad Valenciano Quique Dacosta (57), el catalán Jordi Cruz (59), Toni Romero de Suculent (87) y el vasco instalado en Madrid Diego Guerrero (89). Se podría añadir al italiano Paolo Casagrande (puesto 37), al frente del triestrellado Lasarte, en Barcelona