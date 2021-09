El chef Fernando P. Arellano ha decidido trasladar su buque insignia y principal proyecto gastronómico al centro histórico de Palma. Para ello ha elegido este establecimiento hotelero de 5 estrellas, miembro de la organización Leading Hotels Of The World, propiedad de la familia Mairata, situado en Es Baluard des Princep, en pleno barrio de Sa Calatrava de Palma.

Conversamos con el chef y su pareja Itziar Rodríguez, para que nos hablen de esta nueva etapa de Zaranda. Los dos están muy ilusionados por esta nueva singladura. “Teníamos claro −me dice Arellano− que Palma era la mejor ubicación posible para esta siguiente etapa de nuestro proyecto en el que trabajaremos duro para poder cristalizar nuestros sueños de muchos años, entre ellos, por supuesto, las 3 estrellas Michelin. Siento una gran satisfacción y nos consideramos muy afortunados y agradecidos a la familia Mairata por esta excelente oportunidad que se nos ha brindado de poder dar forma a esos sueños en este hotel tan espectacular y esperamos poder premiar esa confianza con muchos éxitos conjuntos”.

El nacimiento del nuevo Zaranda ha sido arduo. Itziar, comenta: ‘Estos meses han sido agotadores tratando de encontrar un espacio de garantías para un proyecto de la exigencia de Zaranda. Me he convertido en una experta en hacer presupuestos y planes de viabilidad, después de haber estudiado más de media docena de posibles ubicaciones. Me pareció increíble, casi un sueño a estas alturas, haber conectado y encontrado un acuerdo de forma tan rápida con Isabel y Jaime Mairata, cuando ya teníamos descartado al 90% el regreso en 2021”.

En esta nueva etapa no faltarán en su oferta clásicos como el “Huevo negro”, la “Ostra Majórica”, el “Anfora de pulpo” o las “Cuatro estaciones de la almendra”, referentes de su evolución a lo largo de los 16 años que han pasado desde el nacimiento del restaurante.

Fernando e Itziar se encargarán también de la gestión de la champañería – coctelería del hotel, muy nutrida por grandes añadas y rarezas de la prestigiosa bodega Dom Perignon, de la cual Arellano es embajador.

Solo nos queda animar a Itziar y Fernando, y les deseamos un futuro exitoso. www.zaranda.es