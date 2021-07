Estar sentado en una mesa del restaurante ‘La Finca’ es muy agradable, relajador. Sé que voy a ser bien atendido y a comer muy bien. ‘La Finca’ es un restaurante de repertorio. Con una carta muy apetecible. Basa su cocina en los productos de mercado, haciendo hincapié en los alimentos de proximidad, de calidad y saludables. Su cocina es honesta y pretende que el comensal salga satisfecho, y lo consigue. Una cocina mediterránea, dando un papel protagonista a las cocinas mallorquina, Italiana y a los pescados, mariscos y a las tapas.

Sentada a mi mesa se encuentra la directora de ‘La Finca’, Virginia Landaburu, que me acoge con afecto. Charlamos. Como no, hablamos de los meses de pandemia que han sido extenuantes pero me comenta que ahora se encuentran con ganas e ilusión. La temporada ha empezado con fuerza. Prueba de ello, es que la terraza está llena de comensales.

Tomamos de primeros unos entrantes que consisten en calamares andaluza y croquetas caseras de jamón. Brindamos. Están buenísimos. De segundo me sirven una lubina a la sal de campeonato, acompañada de verduritas rehogadas: ¡deliciosas! En la conversación Landaburu me comenta que su cocina es una ‘Cocina mediterránea, con toques foráneos que tiene como eje la calidad del producto’. ‘Tenemos la suerte −me dice Virginia− que contamos con un equipo en cocina muy competente, que mima los alimentos que forman los platos creando sinfonías de texturas y sabores’ ‘Somos conscientes que hay que superarse todos los días y ser competitivos. Queremos que nuestros clientes nos sean fieles, seducirles con nuestra cocina’.

La carta de La Finca es muy apetecible: puedes escoger desde una ‘Paella de marisco y rape’ a un ‘Rissoto de cigalas y mejillones’, o pastas: como los ‘Ravioli de ricota y espinacas con solomillo de ternera y mango confitado’ o los ‘Tallarines con setas y leche de coco’. Uno de los platos más demandado son la pizzas hechas de una pasta finísima, que se deshacen en la boca. Los fines de semana, al mediodía, se ofrece fuera de carta, un menú de paellas que está teniendo mucho éxito.

En cuanto a la bodega de La Finca está muy bien surtida, sobre todo lo vinos mallorquines están muy bien representados. Y los precios de los caldos están muy ajustados para que el comensal pueda beber un buen vino.

He disfrutado mucho de la velada. Me despido de Virginia y le deseo un verano esplendoroso en ‘La Finca’. Sin duda, en este restaurante se come muy bien. No lo duden, repetirán.