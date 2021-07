Dalt Turó és un celler situat a Campos que du aquest nom perquè en aquella terra tan plana destaca una elevació de 109 metres de la que es pot veure tota l’illa. Coincideix amb el títol del llibre del membre de l’orquestra Climent Picornell que situat dalt del seu turó a Sant Joan també observa tota l’illa.

És sabut que el terroir (terra + clima + varietats + acció humana) marca la composició dels raïms que s’hi conreen. I el de Dalt Turó és ben especial i diferenciat. Les vinyes estan situades sobre una cantera de marès coberta per terra prima. Les arrels s’enfonsen a més profunditat de l’habitual a la recerca de la llecor de la terra. Els vins duen els noms dels diversos tipus de marès que s’hi pot trobar: Acopinyat, Roget, Brescat, Granat i Sauló. S’hi cultiven varietats autòctones: callet i mantonegro. Les franceses: cabernet sauvignon, merlot i syrah. I ja n’hi ha de plantades de malvasia. Elaboren vi blanc, rosat i negre que són fets amb un cupatge d’aquestes varietats variant les proporcions. Els vins tenen una característica comú: la intensitat de l’aroma on es poden distingir fruites blanques i vermelles, herbes, garriga. La graduació alcohòlica no és elevada, entre 12 i 13ºC, deguda a que sobre les vinyes bufa de manera constant l’embat que aconsegueix una atmosfera fresca molt adequada per als ceps.

Virgínia Pons, la propietària, ens du a fer una volta per les 5 hectàrees de vinya situades a la finca que és molt més gran en la que es conserven explotacions d’abans: cantera, ovelles, oliveres o albercocs plantats dins les vinyes. La seva voluntat és tenir una empresa sostenible arrelada a la tradició. Ens du a fer la volta en una furgoneta comprada de segona mà en la que sona la primera música: Camela. Quan la veren comprar varen posar de condició que la cassete que sonava en el viatge de prova també havia de figurar a l’acord.

Arànzazu ens parla del grup campaner-santanyiner Entreveus que va musicar el poema Illes de Damià Huguet, amb música de Francesca Suau, gravat per Ona. Damià Huguet, ara que es commemoren els 25 anys de la seva partida connecta allò rural del call vermell amb la recerca intel·lectual que du a l’estudi dels estrats de terra que fan aquests vinaters, ben arrelats al lloc i la seva circumstància. En Climent influenciat pels turons es decanta per una composició del Beatles: The fool on the hill. Finalment, en Pere, s’inclina per un clàssic d’Alan Parsons Project Eye in the sky, amb clares referències a l’observació des de llocs elevats i, també per la tranquil·litat que suposa una finca al mig del tràfec constant una música com l’Experience del compositor Ludovico Einaudi. Ara al cassete sona el piano d’aquest compositor mentre la llum d’estiu comença a esmorteir-se i les copes filtren la llum del sol ponent.