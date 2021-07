Ingredients: 10 pebres vermells mallorquins o 5 de supermercat grossos, 4 alls, 1 manadet de julivert, 100 ml d’oli, 150 ml de cervesa de la trapa o artesanal, 1 culleradeta de sal, 300-400 grams de farina de blat d’espelta i pebre bo.

La primera passa és preparar la pasta. A un bol de fons redó es disposen l’oli, la cervesa i la sal; amb una forqueta de fusta es va remenat tot afegint adesiara la farina procurant que no faci grums. A partir d’un cert moment es pot treballar amb les mans ja que no embruta, continuant afegint farina fins que no n’absorbeixi més. Un cop feta la massa es deixa estovar al forn a 35 graus durant una hora. Es posa el forn elèctric a 100 graus i quan estabilitza la temperatura es tanca i es fica el bol dedins. Un cop estovada s’ estén amb les mans o l’aprimador i es disposa dins la safata que posarem al forn.

Per altra banda fem una escalivada amb els pebres vermells, a 200ª començant amb el forn a temperatura ambient. Un cop refredat tot, llevem la cutícula dels pebres i de tot em fem trossos esfilagarsats. Tot es trempa amb oli i un poc de sal, pebre, i els alls i el julivert tallats petits bo. Es disposen els pebres sobre la massa de la coca. Es posa la coca al forn a 200º durant 30 minuts.

Bon profit!!!