I com és prepara tot això? Molt senzill: Per cada botella, mesurarem i mesclarem aproximadament 500ml d’Anisette MOYÀ amb 175ml d’Anís Sec. Després, introduirem totes i cada una de les 7 herbes aromàtiques, així com les que trobeu que hi poden encaixar i donar un toc personal i especial i una vegada tenguem això, només quedarà tapar-les, etiquetar-les amb el vostre nom i data d’elaboració (per a que no vos les robinin guardar-les a un lloc fosc per a que puguin fer la maceració durant mínim 3 mesos.

Sí, sí, enguany no hi ha excusa! Per això, posam a la vostra disposició aquest fantàstic PACK D’HERBES MOYÀ conjuntament amb AGROILLA, per a que pogueu fer les vostres pròpies herbes casolanes en família o amb els vostres amics i amigues.

Què inclou el pack? Una botella de 3L d’Anisette MOYÀ i una altra d’1L d’Anís Sec MOYÀ! Una capsa amb les herbes autòctones necessàries (romaní, camamilla, tarongí, herba Lluïsa, fulles de llimonera i de taronger, i fonoll) gràcies a Agroilla, Sis botelles de 70cl amb els seus respectius taps i etiquetes per a que les pogueu omplir.