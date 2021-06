He llegado a Sóller para conversar con Sebastià Aguiló, concejal de Promoció Econòmica y Turisme del municipio, y que me explique en que consiste la “Campanya ‘100% amb Ú, Cent per Cent per a tu’”. Una campaña creada para potenciar el producto local. Una campaña que está teniendo una gran acogida.

Hablamos. Aguiló, me dice: ‘Creamos esta campaña porque veíamos la necesidad de promocionar los productos agroalimentarios del municipio. El valle de Sóller es una isla dentro de la isla. Queremos con este tipo de proyectos romper esta inercia y abrirnos, no solo a toda Mallorca. Queremos abrirnos a todo el mundo. Queremos ser particulares y universales.

Els ‘Sollerics’ hemos sido siempre un pueblo emprendedor, nuestra historia nos avala. Ahora, en esta década que comienza queremos seguir la estela de nuestros antepasados’.

La campaña ‘100% amb Ú, Cent per Cent per a tu’ a escogido productores que ya tienen una proyección. Se trata de apoyar sus sinergias. Que sus productos traspasen el ámbito local y se consoliden en todas las islas, en la península y en el extranjero. Para conseguir esto, los artículos que producen se basan en su gran calidad, son de ámbito local, poseen valores gourmet y son artículos saludables y sostenibles.

Para Sebastià Aguiló, ‘Esta campaña es una apuesta por el sector primario. Después de la pandemia nos hemos dado cuenta que el sector primario tiene un valor intrinseco, que es un valor seguro. Se ha producido una reconciliación entre este sector y la sociedad’.

Según me comenta Aguiló, el año pasado el Ajuntamiento de Sóller compró cinco toneladas de naranjas a los productores para paliar la falta de mercado y las donó a entidades civiles del municipio. Con ello apoyaban al sector y hacían una labor social. Iniciativas como éstas por parte de las administraciones son ‘hiper’ necesarias en estos tiempos que vivimos.

En la campaña participan: ‘LA LUNA, sobrassada de Mallorca’; ‘CAN DET, oli’; ‘ES SABONER’; ‘GELAT SÓLLER’; ‘MARTINEZ, salsa picante’; ‘COOPERTAIVA DE SÓLLER, citrics y oli, y olives’; ‘CA’N MATARINO, embotits’; ‘SULLERICA, cervesa’; “ASANIDESO ‘ESTEL NOU’, confitura i salses”. Todas las marcas son de gran prestigio. Es una gran selección de productores del valle, muchos de sus artículos se comercializan en la plataforma ‘Fet a Sóller’.

La “Campanya ‘100% amb Ú, Cent per Cent per a tu’” sigue activa y durará tres meses. Dentro de la misma se ha creado la iniciativa ‘Comprar al comerç local té premi!’, una iniciativa que está teniendo un gran éxito.

Solo nos resta felicitar a los productores y organizadores de esta campaña todo esperando que se consolide en futuras convocatorias.

Comprar al comerç local te premi!

Esta iniciativa, que se enmarca en la campaña ‘100% amb Ú, Cent per Cent per a tu’, está teniendo un éxito rotundo. Se trata de un sorteo semanal de cinco lotes de productos locales, durante los tres meses que dure la campaña. Para acceder al sorteo hay que rellenar un boleto por cada compra que se haga en un comercio local. ¡Más de 1.000 papeletas entran en el sorteo cada semana! El lote es magnífico: helado, aceite, cervezas, naranjas, paté, mermelada, jabón, longaniza, aceitunas y salsa picante. Es tan apetitoso, que antes de marcharme de Sóller haré una compra y sellaré un boleto. ¡A lo mejor me toca!