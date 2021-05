Ahir la DOP Pla i Llevant va organitzar l’Elecció del Vi Genèric d’aquests Consell Regulador. Aquesta elecció és la novena edició, que s’ha fet seguint totes les mesures sanitaris pertinents. L’any 2020 a causa del motiu de la pandèmia no es va poder realitzar. El vi genèric de la DOP Pla i Llevant es tria a través d’un tast a cegues, que varen realitzar 10 persones, entre les quals hi havia Sommeliers, Enòlegs, periodistes especialitzats. Els vins genèrics són els vins que representaran a la DO Pla i Llevant a les diferents fires gastronòmiques i especialitzades, com a regals institucionals de la DO.