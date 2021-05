Les bodegues Bordoy estan situades a la marina de Llucmajor, un creuament entre mar i terra. D’un costat la mar amb tota la seva influència d’embat moderant les temperatures estivals i transportant salinitat a les vinyes. I de l’altra les garrigues, terra prima, eixutes a l’estiu en les que sembla que no hi pot haver vida, però ben poblades d’espècies d’animals i plantes que donen el flaire típic de les garrigues a l’estiu quan el sol sembla abrusar la terra. En aquesta paratge creixen les vinyes que ara reten homenatge, amb aquestes etiquetes, a la fauna i flora que els envolta

ES PUPUT, S’ESTEPA BLANCA I ES BRUC D’HIVERN 2019. Vi blanc de varietats autòctones, 94% giró ros, 6% premsal. 13%. Madurat 3 mesos en botes de roure francès amb tapes d’acàcia. Color groc de blat madur. Aromes a fruites amb os: albercoc, préssec i florals. Bon cos, entrada fresca i retro-gust llarg. Marida bé amb mariscs i altres fruits de la mar.

Per al puput un concert de piano, Catalogue d’oiseaux d’Olivier Messiaen. És un concert de llarga durada, quasi tres hores en el que transcriu al piano el cant dels aucells. L’autor afirmava que cada any passava quinze dies amb un ornitòleg per aprendre a l’escola dels aucells. Una altra proposta seria L’ocell dels bosc, per a flauta i piano, de Franz Doppler, gravació de Josep Francesc Palou, flauta, i Andreu Riera, piano. Per acabar el concert del puput, la Simfonia de les joguines, obra atribuïda a Leopold Mozart, pare del Mozart famós, encara que l’autoria està més que discutida. Diversos instruments imiten els aucells.

SA MÈL·LERA NEGRA, ES ROMANÍ I ES LLENTISCLE. Monovarietal de merlot (mèl.lera en català). 15% de grau alcohòlic. 16 mesos en botes de roure espanyol, aquesta és una peculiaritat perquè normalment les botes usades són franceses o americanes. La fusta d’aquestes botes prové de boscos de Navarra. Color porpra intens. Aroma a fruits vermells i vainilla. Alcohol i acidesa ben integrats. Tanins suaus. Marida bé amb plats de sabor intens: carns vermelles i caça.

Com anell al dit ve la cançó de The Beatles, Blackbird, feta com a denúncia del racisme representat en el color de l’aucell. De l’esmentada gravació de Palou i Riera es proposa Syrinx de Debussy en que la flauta representa un aucell. Finalment, per la mèl·lera, es proposa el Cor de gitanos de l’òpera Il Trovatore de Giuseppe Verdi, que narra fets històrics. Obra molt coneguda amb fragments molts populars.

Orquestra Vivalví (Arànzazu Miró, Climent Picornell, Pere Estelrich i Antoni Bennàssar)