Quina és la vostra filosofia com a grup?

Des de l’inici, la nostra filosofia ha estat elaborar i donar a conèixer una gastronomia de qualitat, sincera i amb principis que reflexi la forma d’entendre la cuina d’en Santi i, en definitiva, la seva forma d’entendre la vida. Personalment, estic convençuda de que la cuina és un reflexe de la personalitat i de la forma de veure la vida del cuiner i, en el nostre cas, és així al 100%.

Com veu el panorama de la restauració post-covid?

Tal vegada, un poc més complexe que en la època pre-covid. Pero a diferència de la gent que creu que es produirà un canvi/revolució a la restauració, crec que tot seguirà mes o manco igual que abans. Tant a nivell del personal com a nivell del client. De fet, la reapertura de la restauració després del confinament estricte que varem viure l’any passat, ja ens ha deixat veure aquesta tendència.

Un restaurant amb estrella és econòmicament rendible?

La realitat és que un restaurant amb certes distincions i amb l’exigència que això requereix, per part del client, suposa una despesa “extra” respecte d’un restaurant que no té determinades distincions. El que també suposa un esforç “extra” per fer-lo econòmicament rendible. Els preus que es paguen en aquest tipus de restaurant estan molt ajustats a la qualitat del producte que es serveix, a la quantitat de personal que hi fa feina i a les hores de feina que hi ha al darrera. El contrari del que es pot creure si no es coneix aquest món des de l’interior.